Unterhaltung

Schock für die Fans: Matthias Schweighöfer sagt leise Servus

Fans müssen jetzt ganz stark sein: Der Schweighöfer nimmt eine Auszeit. Und zwar für mindestens ein halbes Jahr. Zum Glück hinterlässt er uns eine Serie und ein frisches Album - Dinge, mit denen wir uns über den Sommer trösten müssen.

Sieht ganz so aus, als müssten sich Fans von Matthias Schweighöfer bald schon in Verzicht üben. Denn wie er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet, plane er schon ab kommender Woche eine sage und schreibe halbjährige Pause vom Showgeschäft! "Es ist Urlaub, der in eine Auszeit übergeht", erklärte Schweighöfer die Länge seiner TV- und Kino-Abstinenz.

Tatenlos wird der Workaholic aber auch die viele Freizeit nicht verbringen: "Ich muss mich mit den Stoffen beschäftigen, die ich 2018/2019 umsetzen will", so der 36-Jährige. Dass Schweighöfer mal eine Pause einlegen will, sei ihm durchaus verziehen. Ab 17. März startet seine Amazon-Serie "You Are Wanted", auch als Musiker machte er dank seines Albums "Lachen Weinen Tanzen" 2017 von sich Reden. Wer auf so vielen Showbusiness-Hochzeiten tanzt, muss auch mal entspannen dürfen.

Matthias Schweighöfer hat eine anstrengende Zeit hinter sich: Er und seine Produktionsfirma Pantaleon wurden samt Organisationshintergrund für !You Are Wanted" eingekauft. Der in Anklam in der früheren DDR als Sohn zweier Schauspieler geborene Schweighöfer hat sich vornehmlich mit zugkräftigen leichteren Stoffen einen Namen in der Branche gemacht. Er ist zudem Regisseur der Serie. Das Drehbuch steuerten die Autoren Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf bei.

Die Tokelau-Atolle?

Schon seit Wochen rührt Amazon die Werbetrommel für die Produktion, über deren Kosten nichts bekannt ist. Mitteilungen wie "in über 200 Ländern und Territorien weltweit" sei demnächst Schweighöfers Serie zu sehen, wurden verbreitet. Dazu gehörten auch die Antarktis, Ost-Timor oder die zu Neuseeland gehörenden Tokelau-Atolle, nicht aber Nordkorea oder Iran. Die Serie werde in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung verfügbar sein, teilte der Streamingdienst mit. Zusätzlich bietet Amazon Untertitel auf Portugiesisch, Hindi und Japanisch an.

Kein Wunder also, dass Schweighöfer sich ein bisschen zurückziehen will - sein Gesicht wird bald über die deutschen Landesgrenzen hinaus bekannt sein.

Quelle: n-tv.de