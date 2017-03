Unterhaltung

Foxteufelswild: Megan macht wieder in Dessous

Bei diesen Aufnahmen werden wahrscheinlich sogar die Ninja Turtles schwach: Schauspielerin Megan Fox wirft sich für eine Werbekampagne in sündige Dessous. Dabei wollte sie sich eigentlich nicht mehr so weit ausziehen. Eigentlich.

Die Tage der Bikini-Auftritte seien gezählt, sagte Megan Fox bereits 2012 in einem Interview. "Wenn man ein Baby bekommt, ändert das deine Perspektive, was übermäßige Sexualität angeht", erklärte sie damals. Und mit Blick auf ihren ersten Sohn ergänzte sie: "Ich denke schon daran, wie es sein wird, wenn er in die Schule geht, ihm seine Freunde meine Bikini-Shootings zeigen und er sich gruselt."

Doch erstens: Wer bitte würde sich beim Anblick von Fox im Bikini schon gruseln?! Und zweitens: Was interessiert einen das eigene Geschwätz von gestern! So räkelt sich die Schauspielerin gerade mal rund ein halbes Jahr nach der Geburt ihres inzwischen dritten Sohnes doch schon wieder leicht bekleidet vor der Kamera. Anlass ist eine neue Werbekampagne der Dessous-Marke "Fredrick's of Hollywood". Die Aufnahmen machte Starfotografin Ellen von Unwerth.

Kreative Mitsprache

Für ihren Sinneswandel in Sachen sexy Shootings hat Fox allerdings einen handfesten Grund. Weil man ihr bei dem Dessous-Label eine Miteigentümerschaft und kreative Mitsprache angeboten habe, könne sie "jetzt wirklich leidenschaftlich für das schwärmen, was ich promote", sagte Fox vor einiger Zeit dem Portal "WWD - Women's Wear Daily". Natürlich liegt ihr die neue Kollektion von "Fredrick's of Hollywood" deswegen auch ganz besonders am Herzen.

"Mir gefällt es, den Fokus zu verschieben - weg davon, Stücke zu designen, die Männern gefallen und eine Freude machen, hin zu Stücken, die Frauen ein wirklich sexy Gefühl bescheren", sagte Fox dem "V Magazine". Ach, wir sind uns sicher, dass auch Männer an der Kollektion Gefallen finden werden. Von den "Teenage Mutant Ninja Turtles", mit denen Fox zuletzt in zwei Kinofilmen zu sehen war, mal ganz zu schweigen.

Quelle: n-tv.de