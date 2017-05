Unterhaltung

Besuch in belgischer Klinik: Melania Trump bastelt mit kranken Kindern

Während ihr Mann macht, was US-Präsidenten in Brüssel eben so machen, besucht Melania Trump ein Kinderkrankenhaus. Aber auch ein Laden für teure Handtaschen steht auf dem Programm.

Die amerikanische First Lady Melania Trump hat sich abseits der politischen Termine ihres Mannes in Brüssel um kranke Kinder gekümmert. In einem Kinderkrankenhaus besuchte sie kleine Patienten und bastelte mit ihnen Papierblumen in den belgischen Farben schwarz, gelb und rot.

Es habe Spaß gemacht, mit "tollen Patienten" die Blumen zu erschaffen und herumgeführt zu werden, bedankte sie sich. Die Frau des US-Präsidenten überreichte ein Paket mit Kinderbüchern und stand für Selfies mit den Kindern bereit. Nach einer knappen Stunde fuhr sie wieder ab, wie belgische Medien berichteten.

Zuvor hatte Melania Trump sich bei der Organisation Child Focus über deren Suche nach verschwundenen Kindern informiert. "Sie hat sich sehr interessiert, insbesondere für unsere Ratschläge bezüglich einer sicheren Navigation für Kinder im Internet", sagte Child-Focus-Direktorin Heidi De Pauw.

Am Donnerstagmittag begrüßte Melania Trump gemeinsam mit ihrem Mann den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Im Begleitprogramm des Nato-Gipfels für die Ehepartner der in Brüssel versammelten Staats- und Regierungschefs stand zudem der Besuch eines Ladens für edle Handtaschen. Für den Abend hatte die belgische Königin Mathilde sie zu einem Besuch der königlichen Gewächshäuser am Schloss in Laeken eingeladen. Belgische Medien hoben hervor, dass Donald Trumps Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner lieber in Rom geblieben seien, als nach Brüssel zu kommen. Von dort reiste das Paar direkt in die Vereinigten Staaten zurück.

Quelle: n-tv.de