Von wegen "Eiserne Lady": Melania Trump tobt durch den Garten

Es ist Sommer - das gilt auch für Melania Trump. Und da sie nun sowieso schon umgezogen ist nach Washington, macht sie wohl einfach das Beste draus: Sie herzt und busselt Kinder im Rosengarten, ist aber auch mitfühlend und empathisch. Es wird doch.

Herumtobende Kinder, ausgelassene Stimmung und gute Laune: Im Garten des Weißen Hauses wurde am Donnerstag das jährliche Kongress-Picknick veranstaltet, und die Familie Trump machte daraus ein echtes Familienfest. Denn neben Donald Trump und seiner Frau Melania kam auch First Daughter Ivanka mit ihrem Ehemann Jared Kushner und den gemeinsamen Kindern Arabella, Joseph und Theodore.

Und der Besuch brachte jede Menge gute Laune mit. Fotos zeigen, wie Ivanka - die passenderweise ein Kleid mit Rosenaufdruck trug - mit ihren drei Kindern im Rosengarten des Weißen Hauses ausgelassen spielt. Auf Instagram postete sie außerdem selbst einen Schnappschuss und schrieb dazu: "Jede Menge Spaß gehabt heute beim Kongress-Picknick."

Kinder, Karo, kuscheln

Und auch die sonst so eiserne First Lady Melania zeigte sich von ihrer fröhlichen Seite. Mit strahlendem Lächeln schmuste sie sogar mit einem Baby. Auch ihr Kleid passte zum sommerlichen Anlass. Der knielange Entwurf der griechischen Designerin Mary Katrantzou war aus hellem Stoff mit buntem Karomuster - kostet aber auch stolze 2.255 US-Dollar.

Kurz wurde es allerdings auch ernst. Und zwar als die Eheleute Trump in ihrer Rede an die Schüsse auf den republikanischen Kongress-Abgeordneten Steve Scalise erinnerten. Bei dem Attentat waren fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Laut "Daily Mail" sagte Trump: "Wir hoffen, dass die Einheit zwischen Demokraten und Republikanern, die wir an diesem Abend gezeigt haben, weiter bestehen und wachsen wird."

Vor kurzem erst zogen First Lady Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron in ihr neues Heim in Washington ein. "Es ist offiziell! FLOTUS & Barron sind nach DC gezogen! Willkommen daheim", twitterte die Pressesprecherin der Präsidentengattin, deren Abkürzung "FLOTUS", First Lady of the United States lautet. Auch Melania Trump bestätigte ihren Umzug von New York nach Washington. Melania und Barron hatten im Familien-Penthouse im Trump Tower gelebt, da der elfjährige Sohn sein Schuljahr abschließen sollte.

Quelle: n-tv.de