Hetze bei Facebook: Melanie Müller übt sich im rechten Jargon

Sie ist hochschwanger und erwartet schon bald ihr erstes Kind. Trotzdem hat Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller die Muße für ein politisches Statement bei Facebook. Das hat es in sich - und beschert ihr nicht nur Zustimmung, sondern auch viel Gegenwind.

Melanie Müller macht mal wieder Schlagzeilen. Diesmal jedoch nicht mit nackten Tatsachen, dem Vertilgen eines Truthahn-Hodens oder den Leiden ihrer Schwangerschaft. Nein, diesmal sorgt sie mit einem politisch angehauchten Post auf ihrer Facebook-Seite für Aufregung.

So teilte die Dschungelkönigin von 2014 in dem sozialen Netzwerk einen Beitrag des RTL-Magazins "stern TV", in dem es um Altersarmut und Kritik am deutschen Rentensystem ging. Dazu schrieb die 29-Jährige: "Die 'Alten Menschen' haben Deutschland wieder mit aufgebaut, Steuern und Rentenversicherungen bezahlt, dem Land Kinder geschenkt, haben ihr Schicksal auch noch selbst 'gewählt' und jetzt haben sie gerade so viel Geld, um nicht zu verhungern." Sie schäme sich vor diesem Hintergrund für Deutschland.

Bei ihrem Plädoyer für die ältere Generation lässt es Müller jedoch nicht bewenden. Stattdessen fügt sie hinzu: "Hauptsache unsere ausländischen Mitbürger haben ein neues Telefon und ewig finanzielle Unterstützung. Nicht falsch verstehen, die, die Asyl dringend brauchen, sollten es in unserem Land auch finden. Aber nicht zahllose junge Männer, die arbeitsfähig sind und vor Langeweile nicht wissen, wohin mit sich, weil der Staat sie zwar aufnimmt, aber nicht beschäftigen kann. Was für eine Scheiße passiert in unserem Land!" Hauptsache, die Politiker würden sich noch ordentlich Diäten verteilen. Das alles sei für sie "beschämend und zum Kotzen".

Über 2000 Kommentare und viel Kritik

Mehr als 2000 Kommentare befinden sich mittlerweile unter dem Post. Dabei erntet Müller bei Weitem nicht nur Zustimmung. Viele Nutzer beziehen auch offen Position gegen die Ausführungen der früheren Pornodarstellerin. "Liebe Melanie Müller. Genau dieser Dummheit haben wir den Erfolg der rechten Populisten in diesem Land zu verdanken", schrieb ihr ein Nutzer etwa ins Stammbuch. Eine andere Kommentatorin erklärte mit Blick auf Müllers sächsische Herkunft sarkastisch: "Tja, da hat die Melanie Recht. Hätten wir anno 89 nicht die Grenze für Millionen Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Osten geöffnet, würde es den Alten heute sehr viel besser gehen." Und eine weitere Nutzerin erklärte: "Puh, die Altersarmut hat nicht im Geringsten was mit der Asylpolitik zu tun. Die 'Alten' wären auch arm, wenn es gerade keine Flüchtlinge geben würde. Warum spielst du die Ärmsten der Armen so gegeneinander aus?"

Von der Kritik ließ sich Müller jedoch nicht beeindrucken. Stattdessen bekräftigte sie ihre Ansichten in einem Kommentar noch einmal. "Ihr könnt gerade halten von mir, was ihr wollt, sorry, aber diesmal ist es mir egal", schrieb sie. Und: "Verflucht mich oder hasst mich für meine Aussagen. Geht mir am Arsch vorbei." Könnte sein, dass sie jetzt ein paar Fans weniger hat.

Quelle: n-tv.de