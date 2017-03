Unterhaltung

DSDS-Jury kennt keine Gnade: Menderes Bagci fliegt mal wieder raus

Auch vor traumhafter Kulisse in Dubai kann DSDS-Dauergast Menderes Bagci nicht überzeugen. Er holt sich kurz vor den Live-Shows mit vier Mal "Nein" eine Klatsche ab - zum nunmehr 14. Mal.

"Das ist nicht mein Song", sagte Menderes Bagci vor dem Wettsingen bei "Deutschland sucht den Superstar" am weißen Strand von Dubai. Er war wohl kurz vor und während seiner Darbietung auch sehr aufgeregt. Auch wenn der 33-Jährige nach eigenen Angaben sein Bestes gab und sich textsicher bei "Auf Uns" von Andreas Bouranis zeigte, haperte es mal wieder stimmlich bei ihm. Das fand dann auch die vierköpfige Jury der TV-Castingshow, die Menderes mit vier Mal "Nein" kurz vor den Live-Shows nach Hause schickte.

Der Sänger aus dem rheinischen Langenfeld hatte in der 14. Staffel zum 14. Mal an der Show teilgenommen – und scheiterte zum 14. Mal. Ob der "Never Give Up"-Slogan auf seinem T-Shirt der Ausblick auf seine Teilnahme bei DSDS im nächsten Jahr ist, ließ der Unterhaltungskünstler türkischer Abstammung allerdings offen. "Ich kann nur eins sagen: Lasst euch einfach überraschen", zitiert die "Bild"-Zeitung ihn.

Auch wenn Menderes auch dieses Mal stimmlich nicht überzeugen konnte, ist er doch gern gesehener Gast in verschiedenen Shows, wie zuletzt in "Dance, Dance Dance". Ebenfalls vor einem Jahr hatte Menderes die Gunst der meisten Zuschauer gewonnen. Beim Finale des RTL-Dschungelcamps "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde er zum "Dschungelkönig" gewählt.

Quelle: n-tv.de