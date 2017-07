Unterhaltung

Amine? Mandy? Amine!: Mesut Özil erklärt das Liebes-Wirrwarr

Mit einer Liebesbotschaft auf Instagram an Sängerin Mandy Capristo sorgt Mesut Özil am Wochenende für Aufruhr unter seinen Fans: Will er seine Ex etwa zurück? Mitnichten, klärt der Fußballstar wenig später auf - und stellt auch gleich die neue Frau in seinem Leben vor.

Eigentlich macht Mesut Özil nicht gern viele Worte um sein Privatleben. Doch ein Hacker hat den Fußballweltmeister von 2014 nun dazu genötigt, Farbe zu bekennen: Der 28-jährige Star vom FC Arsenal hat offenbar endgültig mit seiner On-Off-Beziehung zu der Sängerin Mandy Capristo abgeschlossen. Und er scheint neu verliebt zu sein. Auf Instagram teilte Özil am späten Sonntagabend ein Selfie von sich und der türkischen Ex-Schönheitskönigin und Schauspielerin Amine Gülse.

Bereits seit dem Frühjahr gab es Gerüchte, die beiden seien ein Paar - nachdem Fotos des Paares in einem Istanbuler Restaurant aufgetaucht waren. Doch ganz offiziell machte der Fußballer seine neue Liebe zunächst nicht - bis jetzt. Das Bekenntnis kam allerdings nicht ganz freiwillig. Wenige Stunden zuvor war auf Özils Account ein altes Foto von ihm und Mandy Capristo aufgetaucht. Darauf trägt er die 27-Jährige auf Händen. Beide lächeln sich verliebt an. Unter dem Bild war ein Text zu lesen, der Fans des Fußballers einigermaßen verwirrte. "Ich weiß ich habe es verkackt, Mandy", stand dort. "Aber ich werde dich immer lieben."

Capristo und Özil waren von 2013 bis 2014 ein Paar. Zuletzt hatten sie sich im vergangenen November gemeinsam auf einer Veranstaltung gezeigt. Doch als die ersten Fotos von Özil und Gülse auftauchten, schien das Ende der Beziehung besiegelt. Umso erstaunter waren Fans angesichts des unerwarteten Liebesgeständnisses von Özil am Wochenende. "Ich musste gerade noch mal schauen, ob ich auf deinem offiziellen Profil bin. Das kommt jetzt doch sehr plötzlich", schrieb ein Nutzer unter den Eintrag.

Amine Gülse: In der Türkei ein Star

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Vermutungen laut wurden, dass Özils Account womöglich geknackt worden sein könnte. Und genauso war es auch. Der Fußballstar klärte die ganze Sache in einem weiteren Eintrag später selbst auf. "Wie ihr vielleicht bemerkt habt, wurde mein Account heute Abend gehackt", schrieb Özil. "Tut mir leid für die Medien, aber ich muss die falschen Schlagzeilen an dieser Stelle beerdigen. Die Geschichte ist Fake News."

Die Aufklärung des erfundenen Liebescomebacks mit Capristo garnierte Özil mit einem Fotobeweis aus dem Flugzeug - an seiner Seite: Amine Gülse. Das 24-jährige Model wurde 2014 zur Miss Türkei gekürt. Außerdem steht sie seit geraumer Zeit für die türkische TV-Serie "Asla Vazgeçmem" vor der Kamera. In ihrer Heimat ist Gülse bereits ein Star. Mit ihren Instagram-Einträgen erreicht sie regelmäßig über 800.000 Follower. Nun dürfte ihr Name auch in Deutschland bekannter werden, nicht nur bei Fußballfans.

Quelle: n-tv.de