Alexandra Maria Lara in Serie: "Mich könnte nichts mehr eifersüchtig machen"

Technik ist nicht ihr Ding, Serien sind es lange nicht gewesen. Jetzt spielt Alexandra Maria Lara aber in einer mit. Dass sie in "You Are Wanted" keine wilden Action-Szenen spielen darf, stört sie gar nicht. n-tv.de erzählt die 38-Jährige, wie ihr ein Kinderfilm in der Hinsicht jede Eifersucht nahm und was ihr Sohn von ihrem Job hält.

"Jeder hat etwas zu verbergen", heißt es im Trailer zu "You Are Wanted". Was hast Du zu verbergen?

Nicht viel. (lacht) Ich bin eher offen und spontan im Umgang mit anderen, manchmal würde ich das vielleicht gerne ein wenig korrigieren, aber andererseits tausche ich mich dafür einfach viel zu gerne mit meinen Mitmenschen aus.

Das sind ja hervorragende Voraussetzungen für dieses Gespräch. Wie kamst Du denn zum Serienprojekt? Du hast schon mal mit Matthias zusammengearbeitet …

Genau, bei "Rubbeldiekatz". Wir kannten uns zwar schon vorher aber in dieser Zeit haben wir uns angefreundet und wollten seitdem unbedingt wieder zusammen arbeiten. Als wir dann 2015 in Südafrika "Der geilste Tag" gedreht haben, hat er mir von "You Are Wanted" erzählt.

Der Stoff hat Dich dann aber auch überzeugt, oder?

Ich konnte das Drehbuch nicht aus der Hand legen, es ist grundsätzlich ein Genre das mich sehr fasziniert. Ich lese gerne Krimis und liebe gut gemachte Thriller.

War das Format Serie etwas, dem Du erst einmal kritisch begegnet bist?

Ich war eher gespannt darauf, eine neue Erfahrung zu machen. Es ist eine andere Herausforderung, eine Figur über einen längeren Zeitraum entwickeln zu können.

Guckst Du privat Serien?

Jetzt, da ich viel näher am Thema dran bin, werde ich mir die Zeit nehmen, neue Serien anzusehen. "Eine schrecklich nette Familie", "MacGyver" oder "Das A-Team" - das war eher die Zeit, in der ich bei Serien hätte mitreden können. (lacht)

Dann gehören Cyberkriminalität und Hackerangriffe vermutlich auch nicht zu Deinen allerersten Small-Talk-Themen …

Eher nicht. Ich nutze das Internet zwar gerne, aber auch in Maßen. Dadurch gehe ich mit dem Thema Datenschutz vielleicht etwas zu leichtfertig um. Aber ich finde es auch wichtig, sich nicht von allem verrückt machen zu lassen.

Keine Webcam abgeklebt?

Noch nicht, aber es ist ein kleiner Moment in "You Are Wanted", der mir gut gefällt.

In der Serie geht es von Anfang an ganz schön zur Sache. Du bist - jedenfalls in den ersten beiden Folgen - nicht in Action zu sehen. Guckst Du da denn manchmal rüber zu den Kollegen und wünscht dir auch ein bisschen Filmblut an der Schläfe?

In dem Kinderfilm "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" durfte ich die wunderbare Sharon Schalldämpfer spielen. Seitdem könnte mich nichts mehr eifersüchtig machen, denn in puncto Action ist diese Figur für mich nicht zu übertreffen.

Du konntest dich also guten Gewissens wieder einer weniger wilden Rolle widmen?

Matthias und ich haben uns ganz bewusst dafür entschieden, das Ehepaar Franke zu spielen. Es ist eine sehr spannende Figur für mich, weil wir sowohl die Höhen als auch die Tiefen dieser Frau miterleben.

In "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" spielst Du an der Seite deines Mannes, Sam Riley. Euer Sohn ist drei Jahre alt. Versteht der schon, was seine Eltern beruflich machen?

Ich habe ihn neulich beim Abendessen gefragt: "Ben, du weißt schon, was Mama und Papa machen, oder? Wir sind Schauspieler." Und mein Sohn hat mich angeguckt und gesagt: "Ich bin Schauspieler!" Da habe ich natürlich schon angefangen zu lachen aber ich konnte mich nicht mehr Retten als er dann noch hinzufügte: "Alle sind Schauspieler!" Wo er Recht hat, hat er Recht.

Mit Alexandra Maria Lara sprach Anna Meinecke.

"You Are Wanted" ist ab dem 17. März abrufbar über Amazon Video.

Quelle: n-tv.de