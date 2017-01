Unterhaltung

Mit 64 Jahren zurück im Ring: Mickey Rourke plant Box-Comeback

Mickey Rourke kann es einfach nicht lassen. Dass er das Rentenalter bereits erreicht hat und sein letzter Sieg im Ring gekauft worden sein soll, stört ihn wenig: Der Hollywoodstar will sich erneut im Boxen messen - und das nicht nur einmal.

Eigentlich sollte Mickey Rourke aus seinem Film "The Wrestler" wissen, wie es ausgeht, wenn ein Sportler nicht von seinem gefährlichen Sport lassen kann. Offenbar hat der oft gestrauchelte und wieder auferstandene Hollywoodschauspieler aber keine Lehren aus der Moral seines Kinohits gezogen. Er will in diesem Jahr noch einmal für ernsthafte Kämpfe in den Box-Ring steigen - und das im Alter von 64 Jahren.

"Ich bin wie ein kaltes Stück Stahl, darauf kannst du deinen Arsch verwetten", pries Rourke in einem Gespräch mit dem Portal "TMZ" seine Fitness; ein Zitat aus dem ersten Teil der "Expendables". Zwei Kämpfe wolle er noch bestreiten, um auf zehn gewonnene Profi-Boxkämpfe zu kommen, erklärte der Filmstar auf Nachfrage weiter. Verlieren kommt nicht infrage. "Niemand verliert gern", so Rourke.

Rourke hatte als Jugendlicher geboxt, dann aber eine mögliche Boxkarriere für die Schauspielerei aufgegeben. Nach mehreren Kinoflops bestritt er in den 90er-Jahren einige Profikämpfe - und erlitt Verletzungen, die sein Gesicht nachhaltig zeichneten.

Erkaufter Sieg

Bereits 2014 hatte Rourke noch einmal einen Schaukampf bestritten und gewonnen. Sein 33 Jahre jüngerer Gegner Elliot Seymour behauptete allerdings später, er sei von Rourkes Management - ohne das Wissen des Stars - für eine Niederlage bezahlt worden.

Ein Familienmitglied von Seymour hatte nach dem Kampf gegenüber der "Daily Mail" Stellung bezogen. "Es steckt noch so viel mehr dahinter, als die Leute wissen", zitierte die Zeitung ihre Quelle. "Es gibt Wichtigeres als die Tatsache, dass der Kampf manipuliert worden ist." Seymour lebe auf der Straße und habe psychische Probleme. Die Familie sorgte sich demnach damals, der junge Boxer werde ausgenutzt.

