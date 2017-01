Unterhaltung

Da knallen die Korken: Miley und Liam in Neujahrsliebe

Eigentlich scheinen sie gar nicht so richtig zusammenzupassen: Skandalnudel Miley Cyrus und Mädchenschwarm Liam Hemsworth. Doch so verliebt wie die beiden sich derzeit zeigen, hören manche schon die Hochzeitsglocken läuten.

Das neue Jahr hat für Miley Cyrus und Liam Hemsworth mal so richtig romantisch begonnen: Die beiden begrüßten 2017 schwer verliebt mit einem Neujahrskuss, wie ein Foto auf der Instagram-Seite der Sängerin zeigt.

Hinter dem küssenden Paar leuchten die Worte "Happy New Year" in Großbuchstaben. Der Raum ist nahezu vollständig in Gold dekoriert.

Cyrus ließ den Schnappschuss unkommentiert - schließlich sagt ein Bild ja mehr als tausend Worte. Den Fans gefällt das verliebte Paar ganz besonders: Nach weniger als einem Tag hat das Foto schon über zwei Millionen Likes eingeheimst. Für die einen Fans sind die 24-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Freund bereits "das Paar des Jahres", andere kommentierten das Foto schlicht mit dem Wort "Liebe".

"Mein Typ ist heiß"

Nach ihrem Liebescomeback im vergangenen Jahr scheinen die als Skandalnudel gehandelte Sängerin und der Schauspieler aus Filmen wie "Die Tribute von Panem" und "Independence Day 2" es wirklich ernst zu meinen. Besonders in den vergangenen Wochen zeigten sie ihr gemeinsames Glück ungewohnt öffentlich auf ihren Social-Media-Kanälen.

Zu einem anderen Foto, das Hemsworth am Silvesterabend zeigt, schrieb Cyrus etwa: "Sorry. Mein Typ ist heiß." Und auch an den Weihnachtstagen verbrachte das Paar wohl viel Zeit miteinander, wie diverse gemeinsame Schnappschüsse belegen, auf denen vor allem Cyrus in gewohnt skurrilen Outfits posiert.

Sogar ihren Verlobungsring stellte Cyrus vor einiger Zeit stolz zur Schau. Zudem bestätigte sie Ende Oktober in einem Interview, dass sie und Hemsworth sich erneut das Eheversprechen gegeben haben - nach der ersten Verlobung im Mai 2012, auf die die zwischenzeitliche Trennung folgte. Fragt sich jetzt eigentlich nur noch, wann denn nun endlich die Hochzeitsglocken läuten?

Quelle: n-tv.de