Unterhaltung

Ran an den Mann!: Milliardär Abramowitsch ist wieder Single

Er ist einer der reichsten Männer der Welt - und offenbar wieder zu haben. Der russische Milliardär Roman Abramowitsch und seine Frau Darja Zhukova gehen von nun an getrennte Wege. In einem Punkt wollen sie jedoch gemeinsam agieren.

Seit 2005 kennen sich die beiden, 2008 heirateten sie, 2009 kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt, 2013 folgte eine Tochter und 2017 ist alles zu Ende. Der russische Milliardär Roman Abramowitsch und seine Frau Darja "Dasha" Zhukova haben sich getrennt.

"Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beide die schwierige Entscheidung gefällt, uns zu trennen, aber wir werden enge Freunde, Eltern und Partner in den von uns gemeinsam entwickelten Projekten bleiben", heißt es in dem Statement, das der britischen Zeitung "The Guardian" vorliegt.

Dort heißt es außerdem, ein Sprecher habe nicht darauf eingehen wollen, ob die beiden planen, sich klassisch scheiden zu lassen. Das Paar hat jedenfalls die Absicht geäußert, die beiden gemeinsamen Kinder auch weiterhin gemeinsam großzuziehen.

Scheidungs-Erfahrung

Abramowitsch zählt zu den reichsten Männern der Welt - laut Wirtschaftsblatt "Forbes" belegt er Platz 139. Sein Vermögen wird auf 9,2 Milliarden US-Dollar (rund 7,8 Milliarden Euro) geschätzt. Der 50-Jährige ist bekannt für seine Liebe zu Luxus. Er besitzt zum Beispiel die zweitgrößte Yacht der Welt. Außerdem gehört ihm der britische Fußballverein FC Chelsea.

Die 30-jährige Zhukova ist die Tochter eines Ölmagnaten und eine bekannte russische Kunstmäzenin. Auch im Fall eines harten Scheidungsverfahrens muss sie sich also finanziell keine Sorge machen.

Was Scheidungen anbelangt, hat Abramowitsch jedenfalls Erfahrung. 2007 endete die Ehe mit seiner zweiten Frau Irina, die er 1991 geheiratet hatte - bevor er zu seinem Vermögen gekommen war. Sie erhielt nach dem Ehe-Aus 300 Millionen US-Dollar (254 Millionen Euro). Das klingt viel, jedoch machte der Betrag nur 1,6 Prozent seines damaligen Vermögens von 18,7 Milliarden US-Dollar (15,8 Milliarden Euro) aus.

Quelle: n-tv.de