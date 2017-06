Unterhaltung

Gericht bestätigt Urteil: Mischa Barton siegt im "Rache-Porno"-Fall

Es geht um intime Fotos und Videos: Ein Bekannter soll sie heimlich von Mischa Barton aufgenommen haben. Nach dem Ende der kurzen Beziehung will er sie verkaufen. Die US-Schauspielerin zieht vor Gericht. Ein richtungsweisender Fall.

Mischa Barton hat in einem Prozess um die mögliche Veröffentlichung von Sex-Videos einen Sieg errungen. Die Anwältin der US-Schauspielerin, Lisa Bloom, teilte mit, dass die Aufnahmen per Gerichtsentscheid unter Verschluss bleiben müssen.

Bartons Ex-Freund müsse das Material herausgeben und von der Schauspielerin Abstand halten. Das zuständige Gericht in Los Angeles bestätigte ein entsprechendes Urteil.

Im März hatte die 31-Jährige vor Journalisten erklärt, ein Bekannter habe ohne ihr Wissen mit versteckter Kamera intime Videos und Fotos aufgenommen. Das Sex-Material sei Pornoseiten für eine hohe Geldsumme zum Kauf angeboten worden, sagte Anwältin Bloom damals. Barton habe bei der Polizei wegen eines "Rache-Pornos" Anzeige erstattet. Die Aufnahmen entstanden Bloom zufolge im vorigen Jahr während einer kurzen Beziehung Bartons mit einem Mann, der nicht namentlich genannt wurde.

Die in London geborene Schauspielerin wurde 2003 durch die Jugendserie "O.C., California" bekannt. Barton war auch in Filmen wie "The Sixth Sense" oder "Notting Hill" in Nebenrollen zu sehen.

Quelle: n-tv.de