Unterhaltung

Maria Furtwänglers Jubiläum: Mit 75 noch "Tatort"-Kommissarin?

Am Sonntag ist wie immer Tatort-Zeit, dieses Mal mit Maria Furtwängler. Und die feiert Silberhochzeit: Charlotte Lindholm ermittelt zum 25 Mal. Angesichts der Knappheit der Lindholm-Krimis fragen wir uns da natürlich: Wie lange sehen wir sie noch?

Am 5. November wird Maria Furtwängler zum 25. Mal als "Tatort"- Kommissarin Charlotte Lindholm zu sehen sein. Der Fall führt die Ermittlerin an den Rand ihrer Belastbarkeit: Eine Bankiersfrau wird entführt, als die Polizei anfängt zu ermitteln, rückt der Ehemann der Entführten in den Kreis der Verdächtigen. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sprach Furtwängler nun darüber, wie lange sie wohl noch als "Tatort"-Kommissarin zu sehen sein wird.

Im Moment drehe sie einen "Tatort" pro Jahr. Noch einmal 25 Krimis zu drehen, würde derzeit bedeuten, dass sie dem Sonntagskrimi noch 25 Jahre erhalten bliebe. Eine Prognose, der sie selbst eher skeptisch gegenüber steht. "Ich kann's mir fast nicht vorstellen, mit 75 noch 'Tatort' zu drehen, aber God knows", so Furtwängler.

Dieses Mal geht es der taffen Ermittlerin übrigens selbst an den Kragen, sie wird zusammengeschlagen. Als ob das aber nicht reichen würde, ermittelt eine Art "Mini-Me" - eine jüngere Lindholm-Ausgabe in Gestalt von Frauke Schäfer (Susanne Bormann) - und die Kollegen rätseln, warum die Lindholm so kaputt aussieht. Und einen #metoo-Fall kann man aus der Geschichte auch noch stricken, denn ihr Chef verhält sich, wenn nicht unbedingt sexisitisch, so doch recht chauvinistisch, der erfahrenen Kollegin gegenüber, die vielleicht nur eine schwache Phase hat.

Muss man jetzt also Angst haben, dass Furtwängler keine Lust mehr auf die Rolle hat, wie so viele anderer ihrer Kolleginnen? In der "Bild"-Zeitung sagt sie dazu etwas sehr Beruhigendes für ihre Fans: " Ich sehne mich für Charlotte nach mehr Licht in ihren nächsten Folgen." Das klingt doch nun wirklich nicht nach Abschied - klingt nur wie eine Appell an die Drehbuchschreiber.

Ihr allererster "Tatort"-Fall - "Lastrumer Mischung" - wurde übrigens im April 2002 ausgestrahlt.

Quelle: n-tv.de