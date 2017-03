Unterhaltung

Bachelor mit Kaffee und Brötchen: Mit oder ohne Zunge?

Von Kai Butterweck

Im Rosenparadies werden endlich Speichelproben genommen. Die erste Kuss-Punktlandung gelingt natürlich Viola. So richtig glücklich ist die vermeintliche Favoritin im Feld aber nicht. Die Frühstück-im-Bett-Premiere feiert Sebastian mit einer anderen.

Wer die vorherigen Bachelor-Staffeln aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass es spätestens zur Format-Halbzeit so richtig zur Sache geht. Auch in diesem Jahr scheint der Halftime-Pausentee wieder einmal jede Menge Liebeshormone in Gang zu setzen.

Schon beim Spontanbesuch von Sebastians Schwester Miriam und Onkel Peter kommen die Ladys in der Villa aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Jede will die "testende" Bachelor-Verwandtschaft um den Finger wickeln. Doch am Ende der Beschnüffelungsrunde darf nur eine Auserwählte jubeln. Miriam und Peter entscheiden sich für Sabrina. Zur Belohnung darf die einzige "Mama" im Haus dem Bachelor beim Wellness-Einzel-Date den Bademantel vom Körper reißen. So stellt sich zumindest Sebastian den Whirlpool-Nachmittag vor.

Eine extra Schicht Gesichtspuder

Aber Pustekuchen. Statt mit dem Bachelor auf Tuchfühlung zu gehen, präsentiert sich Sabrina lieber weiterhin als das in Selbstzweifeln badende Hilflos-Paket in blond. Andere gehen da schon wesentlich forscher zur Sache. Allen voran natürlich Viola. Fürs Foto-Shooting-Gruppen-Date legt die zappelige Münchnerin gleich mal eine extra Schicht Gesichtspuder auf. Inci und Janika können schon gar nicht mehr hinsehen. Den beiden geht Violas krampfhafter Rampenlicht-Drang schon seit Tagen auf die Nerven.

Im Foto-Studio ist es dann endlich soweit. Während sich beim innigen Liebespaar-Shoot die Lippen von Viola und Sebastian berühren, möchten Inci, Erika und Janika im Hintergrund am liebsten "im Strahl kotzen". Glücklicherweise bleibt der Boden aber trocken. Auch die bereits geballten Fäuste bleiben hinter ausladenden Regenschirm-Röcken versteckt.

Viola bekommt vom Background-Gegrummel natürlich nichts mit. Madame schwebt auf Wolke sieben. Und auch der Bachelor ist hin und weg. Selbst als Janika in puncto Lippenbekenntnisse noch eine Schippe drauflegt, hört Sebastian immer noch das wild pochende Herzchen von Viola in seinen Ohren.

Frühstück im Bett

Der Weg ins Rosenparadies scheint endgültig abgesteckt zu sein. Wer den Bachelor wirklich mit nach Hause nehmen will, der muss in die Offensive gehen. Das hat nun endlich auch Clea-Lazy begriffen. Während ihres Einzel-Dates mit Sebastian spielt sie gekonnt die "Spontan-Karte" aus. Kuscheln? Klar, kein Problem! Küssen? Sowieso! Vielleicht noch über Nacht bleiben? Aber Hallo! Clea-Lacy nutzt die Gunst der Stunde und wird dafür mit einem opulenten Frühstück im Bett belohnt.

Viola bekommt beim Gedanken daran, dass ihr Herzbube mit einer anderen in der Kiste war natürlich sofort Ausschlag: "Wenn die jetzt gleich beim ersten Mal miteinander geschlafen haben …. Das wär schon hart", seufzt sie.

Tja, ob Clea-Lacy und der Bachelor nun mit oder ohne Zunge aneinander klebten, splitternackt oder in Pyjamas nebeneinander einschliefen, oder im Luxus-Schlafzimmer einen UNO-Marathon hingelegt haben … Fakt ist: Eine ganze Nacht allein mit dem Bachelor kann noch keine andere Lady vorweisen. Und das stinkt der einen oder anderen Dame in der Villa natürlich ganz gewaltig.

Fünf Next-Round-Tickets

Kattia beispielsweise ist "rieschtieg wütänd". Und Viola? Die muss alles erst einmal "sacken lassen". Viel Zeit zum Schmollen haben die Girls aber nicht. Kurz darauf steht nämlich bereits die nächste Nacht der Rosen vor der Tür. Und der Bachelor hat diesmal nicht viele Blümchen in der Hand.

Ganze fünf in tiefem Rot strahlende Next-Round-Tickets liegen auf dem Tisch. Vier Kandidatinnen müssen also heute die Koffer packen. Inci, Erika und Viola dürfen bereits nach wenigen Minuten aufatmen. Auch Clea-Lacy wird ein Röschen in die Hand gedrückt. Die Spannung steigt. Wer darf als Letzte jubeln? Wird Incis Intim-Feindin Kattia ("Wie kann man nur so einen hässlichen Charakter haben?") auch in der nächsten Woche noch mit ihren prallen Rundungen wackeln? Grinst Sabrina gleich übers ganze Gesicht? Schafft es Janika in die nächste Runde? Oder Julia? Oder Cara? Der Bachelor holt tief Luft … und drückt Kattia die letzte Rose in die Händchen. Boah, was für ein Drama! Da waren’s nur noch fünf. Darauf erst einmal ein Glas Prosecco!

Quelle: n-tv.de