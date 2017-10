Unterhaltung

Trauung mit Ex-Bremen-Profi: Model Alena Gerber heiratet heimlich

Sie schweben 2017 im Liebesglück: Im Januar die Verlobung, im August das erste Kind und nun die standesamtliche Hochzeit? Model Alena Gerber und Ex-Fußballer Clemens Fritz sollen Medienberichten zufolge heimlich in Niedersachsen geheiratet haben.

In spielentscheidenden Momenten verlieren Fußballer gerne die Nerven. Beim wohl bedeutendsten Moment seines Lebens ist Clemens Fritz aber ganz cool geblieben. Wie die "Bild"-Zeitung in Erfahrung gebracht hat, gingen der 36-jährige Ex-Kapitän von Bundesligist Werder Bremen und seine 27-jährige Model-Freundin Alena Gerber am 25. Oktober den Bund der Ehe ein.

So habe die standesamtliche Eheschließung in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachen stattgefunden. Natürlich mit dabei: ihre kleine Tochter, die Gerber erst am 9. August zur Welt brachte.

Im Januar 2017 hielt der ehemalige Fußballer in Bremen um ihre Hand an. Wann die kirchliche Hochzeit stattfinden wird, ist indes noch nicht bekannt. Die "Bild-"Zeitung" will aber erfahren haben, dass sie im kommenden Jahr stattfinden soll.

Quelle: n-tv.de