Unterhaltung

Ronaldo bald Vierfach-Vater: Model-Freundin zeigt Babybauch

Das Runde muss ins Eckige, heißt es ja bekanntlich im Fußball. Doch in dem Fall muss das Runde eher in die News. Und so präsentiert Cristiano Ronaldos Freundin nun ihren Babybauch der Öffentlichkeit. Auf das Kind warten bereits drei Geschwister.

Schon Mitte Juli brach Cristiano Ronaldo sein Schweigen: Der spanischen Zeitung "El Mundo" bestätigte er, dass seine Freundin Georgina Rodriguez ein Kind von ihm erwartet.

Jetzt beendet auch das Model das wochenlange Versteckspiel: Für die spanische Promi-Webseite "Hola.com" ließ sie sich in einem engen schwarzen Kleid ablichten und präsentierte dabei stolz ihren Babybauch.

Doch nicht nur das. Im Gespräch mit dem Internet-Magazin bestätigte sie auch ihr kommendes Kinderglück: "Ich bin ein Familienmensch und ich liebe einfach Kinder."

Seit rund einem Jahr ist die 23-jährige Spanierin nun bereits mit dem neun Jahre älteren Real-Star liiert. Zuvor war der Fußballer knapp fünf Jahre mit dem russischen Model Irina Shayk zusammen. Obwohl diese Beziehung kinderlos blieb, wird er nun mit Rodriguez bereits zum vierten Mal Vater.

Eva, Mateo und Cristiano Jr.

Wie das geht? Es wird angenommen, dass der amtierende Weltfußballer des Jahres seine bisherigen Kinder von Leihmüttern austragen ließ. So wurde der Portugiese erst vor wenigen Wochen Vater der Zwillinge Eva und Mateo. Außerdem ist er Papa des mittlerweile siebenjährigen Sohnes Cristiano Ronaldo Junior. Wer die Mütter der drei Kinder sind, hält Ronaldo geheim.

Seine Vaterfreuden gehören momentan zweifellos zu den erquicklicheren Dingen für den Fußballstar. Schließlich muss er sich derzeit auch wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Ronaldo bestreitet die Vorwürfe allerdings - und gibt sich in einem seiner jüngsten Instagram-Posts betont selbstbewusst. "Was die Menschen stört, ist mein Glanz. Insekten attackieren nur das strahlende Licht", schreibt er da. Soso.

Quelle: n-tv.de