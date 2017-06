Unterhaltung

Let's marry: Motsi Mabuse wieder unter der Haube

Eines können wir schon mal vorwegnehmen: Der Glückliche ist weder Joachim Llambi noch Jorge González. Und nein, Daniel Hartwich ist es auch nicht. Den Mann, den Motsi Mabuse nun geheiratet hat, kennen treue "Let's Dance"-Zuschauer trotzdem.

"Let's Dance" - diesem Motto bleibt Motsi Mabuse nicht nur als Jurorin der RTL-Show treu, sondern irgendwie auch stets in ihrem Leben. Nachdem die ehemalige Profitänzerin bereits in erster Ehe mit einem Tanz-Kollegen liiert war, hat sie nun abermals einen Mann geheiratet, den sie auf dem Parkett begegnet ist: den Ukrainer Evgenij Voznyuk.

Kennengelernt hatten sich Mabuse und Voznyuk schon vor gut zehn Jahren. Von 2011 bis 2014 nahmen sie gemeinsam an professionellen Tanzwettkämpfen teil. Ein Liebespaar wurden sie jedoch erst 2015, nachdem sich Mabuse im Jahr zuvor von Ehepartner Timo Kulczak getrennt hatte.

Wer "Let's Dance" wirklich aufmerksam verfolgt, konnte Mabuse dort bereits mit dem neuen Mann an ihrer Seite in Aktion sehen. Am 23. Mai 2014 legte die Jurorin, die normalerweise nur über die Kandidaten richtet, mit Voznyuk selbst in der Show eine heiße Sohle aufs Parkett. Der Grund: Es sollte ihren Abschied vom Profitanz symbolisieren - mit dem Auftritt beendete sie ihre aktive Karriere.

"Sehr emotional"

Nach Informationen der Zeitschrift "Gala" erfolgte die standesamtliche Trauung von Mabuse und Voznyuk still und heimlich bereits am vergangenen Mittwoch in Frankfurt am Main. Dort seien nur die Familien der beiden - seine aus der Ukraine, ihre aus Südafrika - zugegen gewesen. Richtig gefeiert wurde laut "Bild"-Zeitung dann am Wochenende bei Pollença auf Mallorca. Zu den Gästen dort sollen auch zahlreiche "Let's Dance"-Kollegen gehört haben, darunter etwa Tänzer Christian Polanc. "Es war sehr emotional", zitiert die "Gala" die Braut mit Blick auf die Feierlichkeiten.

An eine Sache muss sich die 36-Jährige allerdings bestimmt erst noch gewöhnen. "Ich trage einen Doppelnamen: Mabuse-Voznyuk", verriet sie der Zeitschrift. "Ich wollte Evgenij zeigen, dass ich ganz und gar zu ihm stehe. Zu uns stehe", fügte sie als Erklärung hinzu. Für die Zuschauer soll dagegen alles beim alten bleiben. Öffentlich bleibt es einfach nur bei Motsi Mabuse.

Quelle: n-tv.de