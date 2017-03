Unterhaltung

Auch beim Tanzen im A-Team?: Mr. T schwingt die Hüften

Muskelbepackt, übellaunig, Irokesenschnitt - so wird Mr. T in den 80er-Jahren als Teil des "A-Teams" bekannt. Auf der Tanzfläche mag man ihn sich kaum vorstellen. Doch bei "Dancing With The Stars" will er es nun wissen. Und sollte er gewinnen, verspricht er etwas.

Er war Soldat, Türsteher und Bodyguard für Prominente wie Muhammad Ali, Michael Jackson und Diana Ross, ehe er 1982 selbst zu einer gewissen Berühmtheit gelangen sollte: Laurence Tureaud, den alle Welt allerdings nur unter seinem Pseudonym Mr. T kennt. Oder unter seinem populärsten Rollennamen: "B.A.". Das war eigentlich die Abkürzung seines Vornamens in der Rolle des "Bosco Albert Baracus" in der Serie "Das A-Team", doch später wurde das Kürzel auch mit der Bedeutung "Bad Attitude" ("Schlechtes Verhalten") versehen.

In den 80er-Jahren brachte es die Serie um vier geächtete Ex-Soldaten, die in Selbstjustiz Menschen in Bedrängnis zur Seite stehen, zu einem gewissen Kultstatus. Das lag nicht zuletzt an Mr. T, der durch sein auffälliges Erscheinungsbild - Muskelberge, Irokesenschnitt und Bling-Bling - zum Charakterkopf des "A-Teams" avancierte. Entdeckt worden war der aus ärmlichen Verhältnissen in Chicago stammende Hüne allerdings schon vor seiner Serienkarriere. Und das von keinem Geringeren als Sylvester Stallone, der Mr. T für "Rocky III" als Herausforderer des Titelhelden engagierte.

Den Krebs besiegt

Eine lang anhaltende Laufbahn als Schauspieler war dem mittlerweile 64-Jährigen jedoch nicht beschieden, auch wenn er bis heute immer mal wieder in kleineren Nebenrollen oder als Figur in Computerspielen und Serien wie "Die Simpsons" auftaucht. Stattdessen versuchte er sich zwischenzeitlich auch mal - mit mäßiger Resonanz - als Rapper und deutlich erfolgreicher als Wrestler: 2014 wurde er in die "WWE Hall Of Fame" aufgenommen.

Seinen vielleicht schwersten Kampf musste Mr. T allerdings in den 90er-Jahren austragen, als er eine Erkrankung an Lymphknotenkrebs mit einer Chemotherapie überwand. Dagegen ist die Herausforderung, die ihm nun bevorsteht, natürlich Pipifax. Dennoch dürfte ihm die Aufgabe einiges an Blut, Schweiß und Tränen abverlangen: Mr. T schwingt ab 20. März die Hüften bei "Dancing With The Stars", dem US-Pendant zu "Let's Dance". Das gab der Fernsehsender ABC bekannt.

Zu den Konkurrenten des Schauspielers auf dem Tanzparkett gehören unter anderem Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan, Gold-Turnerin Simone Biles und Fifth-Harmony-Sängerin Normani Kordei Hamilton. "Unter uns, ich kann echt nicht tanzen", gestand Mr. T seinen Followern auf Twitter. Dennoch werde er hart trainieren und sein Bestes geben. Für den Fall eines Sieges gab er ein Versprechen ab, das ihm nicht leicht gefallen sein dürfte: "Sollte ich tatsächlich gewinnen, rasiere ich mir den Irokesenschnitt ab in Solidarität mit den Kindern, die gegen den Krebs kämpfen! Gott segne sie!" Die Wahrscheinlichkeit, dass es so weit kommt, dürfte jedoch leider nicht allzu groß sein. Oder können Sie sich wirklich Mr. T beim Lambada vorstellen?

Quelle: n-tv.de