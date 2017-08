Unterhaltung

"Ich hab' Kotz-Anfälle bekommen": Nach dem "Sommerhaus" regiert der Hass

Noch laben sich die RTL-Zuschauer am Zoff im "Sommerhaus der Stars". Doch auch nach dem Ende der längst abgedrehten Show fliegen zwischen den Bewohnern die Fetzen. Und zwar so richtig.

Helena Fürst und Giulia Siegel haben sich bereits bei Facebook einen Schlagabtausch geliefert, der klar machte, dass sie sich nicht nur vor der Kamera nicht riechen können. Doch auch bei anderen Teilnehmern der Show "Das Sommerhaus der Stars", die derzeit bei RTL ausgestrahlt wird, aber schon lange abgedreht ist, gibt es richtig Stress. Insbesondere knallt es zwischen "Ich will Spaß"-Sänger Markus Mörl und seiner Freundin Yvonne König auf der einen und Ex-"Bachelor"-Kandidat Aurelio Savina und seiner Herzdame Lisa Freidinger auf der anderen Seite.

Ihren Streit tragen die beiden Paare jedoch nicht via Facebook aus - sondern im ganz großen Stil in der "Bild"-Zeitung. So gaben Aurelio und Lisa, die in der Sendung am Mittwochabend von ihren Mitbewohnern nach Hause geschickt worden waren, dem Blatt ein Interview, in dem sie nicht nur über Markus und Yvonne herziehen, sondern so ziemlich über alle ehemaligen Mitstreiter.

"Knechte" und "Hexen"

"Bis auf Ennesto waren alle Männer im Haus Knechte. Und die Frauen waren alle Hexen", poltert Aurelio in dem Gespräch los. Und seine Freundin ergänzt: "Mit diesen Menschen hätten wir im normalen Leben nichts zu tun." Vor allem aber haben es die beiden auf den früheren Star der Neuen Deutschen Welle und seine künftige Ehefrau abgesehen. "Yvonne kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Die ist intrigant, das kann ich nicht leiden. Ich hab' immer Kotz-Anfälle bekommen, weil alles so offensichtlich gespielt war", ätzt Aurelio. Und ergänzt: "Markus hatte bei der ja gar nix zu melden. Er ist eigentlich eine coole Socke, aber er tut mir leid, weil er bei seiner Frau unter dem Pantoffel steht."

Wer jedoch dachte, die Angriffe seien einseitig, hat sich getäuscht. So liegt ebenfalls der "Bild"-Zeitung ein Brief von Markus Mörl an Savina vor, in dem der Sänger gepfeffert vom Leder zieht. Bisher habe er sich zurückgehalten, schreibt der 57-Jährige. "Aber nun reicht es! Halte dich zurück, sonst wird das Konsequenzen für dich haben. Niemand hat sich meiner Freundin gegenüber so unterirdisch zu benehmen."

Zwei Tipps für die "größte Mimose"

An anderer Stelle wird Markus mit zwei Ratschlägen an sein Gegenüber sarkastisch. "Deine Beleidigungen sind nämlich unverschämt, verletzend und mehr als unangebracht. Frag deine Mama und sie wird dir das bestätigen", lautet der erste Tipp des Sängers an die "größte Mimose - versteckt als Möchtegern-Macho", wie er Aurelio bezeichnet. Zum zweiten legt er dem Widersacher ans Herz: "Du musst nicht völlig die Fassung verlieren, wenn deine Freundin sich mal mit anderen Männern unterhält … Frauen tun das manchmal, das ist echt normal und gar nicht schlimm!" Er empfehle ihm den Besuch eines Gesprächskreises zum Thema "Selbstwertgefühl", erklärt Markus in dem Brief an Aurelio weiter. Er und Yvonne würden ihm auch die Gebühr dafür bezahlen.

Aurelio hatte sich während seines Aufenthalts im "Sommerhaus" tatsächlich als krankhaft eifersüchtig entpuppt. So machte er seiner Freundin Lisa eine extreme Szene, weil sie sich ohne sein Beisein mit Ennesto Monte, der mit Helena Fürst ins Haus gezogen war, unterhalten hatte.

Quelle: n-tv.de