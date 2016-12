Unterhaltung

"Tutti Frutti" - Das Revival: Nackte Euro-Girls und viel Cin-Cin

Von Verena Maria Dittrich

"Tutti Frutti ist zurück" - und damit freche Früchtchen, drömelige Kandidaten, "Euro-Girls" und Schlüpfer, die bis zum Hals gehen. Willkommen in der legendären Kult-Show von "Tittenonkel" Hugo!

Frage: Wohin guckt ein Mann bei einer Frau in der Regel zuerst hin? Antwort: in die Augen. Logo. Endlich hat die Pennäler-Neugierde auf nackte Möpse ein Ende, denn "Tutti Frutti", "das YouPorn der Neunzigerjahre" flimmert wieder über die Bildschirme, dieses Mal im Spartenkanal RTL Nitro.

Die schlüpfrige Reminiszenz wird leider nicht mehr von "Tittenonkel" Hugo Egon Balder moderiert. Dafür setzt Jörg Draeger, der den Zonk heute modewusst als Schnauzer trägt, aber auch ein astreines Zockergesicht auf. Die TV-Legende hat 71 Lenze auf dem Buckel, sieht aber noch sehr frisch (und auch frisch frisiert) aus. Unterstützung erhält der "Burt Reynolds " der deutschen Show-Branche von Markus-Lanz-Double Alexander Wipprecht.

Brüste: Ja, Regeln: Hä?

Auch mit von der Partie: das legendäre Cin-Cin-Ballett. Die Früchtchen von einst sind zwar mittlerweile ausgetauscht, haben aber immer noch nichts zu melden. Dafür dürfen sie wie eh und je ihre fruchtigen Beeren präsentieren. Traurigerweise stellt ein Striptease von Kirsche, Erdbeere, Blaubeere und Co. den YouPorn-affinen Zuschauer von heute schwerer zufrieden. Früher genügte einfach weniger für mehr Obstsalat.

"Tutti Frutti 2016", das ist ein Mischmasch aus wahnwitzigen Flashbacks, Interviews und Spielen, deren Regeln damals wie heute keine Sau kapiert. Während Dandy Draeger Ex-Früchtchen interviewt, ist Assistent Wipprecht für die Spiele zuständig. Die laufen aber weder tutti noch frutti, denn die beiden Kandidaten Maik und Antje sehen aus, als verstünden sie überhaupt nicht, wer sie in diese Show gebeamt hat.

Während sich im Wissenstest schnell herausstellt, dass Antjes Hirn (vermutlich vor Aufregung) nur noch auf Notstrombeleuchtung läuft, beweist Maik, dass Männer, wenn sie sich auspellen, nach wie vor oft die Socken anlassen.

Euro-Girls ziehen blank

Für Bambule sorgen die sogenannten Euro-Girls, die immer dann strippen, wenn ein Kandidat eine Aufgabe versemmelt hat. Man weiß allerdings nicht, ob das sexy sein soll, was sie da auf dem Podest zurechtschlumpfen, denn wenn sie sich bücken, um ihren berüschten Allerwertesten in die Kamera zu halten, sieht es aus, als würden sie sich in ihren Billig-Botten jede Sekunde langlegen.

Mit von der frivolen Sause ist auch Monique. Berühmte Holländerin. Blond. Sie erklärt ab und zu auch mal was, das sich niemand merkt. Konzept? Wozu denn? Euro-Girls, bitte packt die Möpse aus!

Auch echt bombastisch: Mit welcher Finesse das Cin-Cin-Ballett herumstakst, das Zahnpasta-Werbe-Lächeln festtackert, Handküsschen in die Kamera wirft, zwinkert und schließlich die fruchtigen Hupen auspackt.

Für die saftigen Flashbacks ist aber immer noch Jörg Draeger himself verantwortlich. Er lauscht alten Kandidaten, die lautmalerisch davon schwärmen, wie geil es war, damals, in den Neunzigern, als die Mauer gerade mal zwei Monate offen war und die wiedervereinten Deutschen gemeinsam bei Tittenonkel Hugo blankzogen. "Da haben mich Leute auf der Straße angesprochen, die habe ich noch nie gesehen!", so einer der Tutti-Frutti-Homies im Nostalgie-Schwall.

"Ist das ein schönes langes Bein!"

Nahezu irre auch, was die Früchtchen von damals für sagenhafte Karrieren hingelegt haben! Elke plaudert mopsfidel: Ich war Playmate in 19 Ländern - Weltrekord. Das Playmate von 1988, das gleichzeitig die Mandarine war, hat bei Milli Vanilli gefruchtet. Darauf Draeger, "the Godfather of Gaming": "Ist das ein schönes langes Bein!"

Sorgen macht inzwischen Kandidatin Antje. Sie sieht die ganze Zeit aus, als habe sie Angst, ihr Chef von der Kreissparkasse Pusemuckel könnte sie im Fernsehen sehen und sie aus ihrer Festangestelltenkombüse rauspfeffern.

Indes geht der TV-Klumpatsch frivol-chaotisch weiter: Kandidat Maik erspielt sich Länderpunkte und macht sich halb nackig. Den potenten Stift hält er bedeckt. Euro-Girl Niederlande räkelt sich im Glitzerfummel, die Früchtchen Kiwi, Blaubeere und Mandarine zeigen ihre Brüste, es gibt ein paar hanebüchene Häppchen-Diskussionen und wieder Brüste.

Kleine Brüste, große Brüste, falsche Brüste, abgeklebte Brüste, wackelnde Brüste. Man hätte das Format so schön weiterentwickeln können, aber weder Womanizer Draeger noch sein Assi wollten die Lianen schwingen.

Am Ende ist es der Mann, der den Gewinn einfährt: Sockenanlasser Maik darf sich über einen Reisegutschein freuen. Verliererin Antje dackelt bedient nach Hause. Wenigstens musste sie nicht ihr Fruchtfleisch präsentieren.

Quelle: n-tv.de