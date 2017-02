Unterhaltung

"Leider heißt es: Sex sells": Neue Brüste für Camila Cabello

Eigentlich ist sie ja zufrieden mit sich. Nur ihre Oberweite, die könnte ein kleines bisschen üppiger ausfallen, findet Camilla Cabello. Deswegen äußert sie einen doch eher ungewöhnlichen Geburtstagswunsch.

Camila Cabello ist gerade mal 19 Jahre alt und hat schon große Sorgen. Die Sängerin ist nämlich nicht zufrieden mit ihrer Oberweite. Anlässlich ihres bevorstehenden Geburtstags am 3. März will sie in der Sache nun offenbar nachhelfen lassen.

"Zu meinem 20. Geburtstag wünsche ich mir ein bisschen größere Brüste. Nur ein bisschen", schreibt Cabello auf ihrem Twitter-Account. Ob sie sich tatsächlich unters Messer legen will, lässt Cabello offen. Allerdings klingt sie durchaus entschlossen.

Erst kürzlich sagte Cabello noch in einem Podcast von Lena Dunham, dass eine Menge von Leuten versucht hätten, sie und die anderen Mitglieder der Band Fifth Harmony, bei der sie mittlerweile ausgestiegen ist, zu "sexualisieren". "Leider heißt es eben: Sex sells", so das Ex-Bandmitglied.

"Wen kümmern schon Brüste?"

Tatsächlich war die Gruppe immer wieder durch besonders laszive Musikvideos und Bühnenauftritte aufgefallen. Zum Song "Work From Home" räkelten sich die jungen Frauen auf der Baustelle, zu "All In My Head" in besonders sinnlichen Posen am Strand.

Obwohl der musikalische Erfolg der Damen sicherlich auch deren optische Aufmachung befördert hat, scheinen Cabellos Fans der Sängerin auf Solopfaden doch recht geschlossen davon abzuraten, ihr Äußeres zu verändern. Viele User schrieben ihr, sie sei perfekt, so wie sie ist. Und noch ein anderes Argument ist öfters vertreten: "Wen kümmern schon Brüste?" Verschiedene Fans haben jedenfalls Collagen gebastelt, die Cabellos Kehrseite in Szene setzen.

Quelle: n-tv.de