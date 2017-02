Unterhaltung

"GNTM" sticht in See: Nicht nur Axel hat Haare

Von Kai Butterweck

Nach elf Staffeln geht die Topmodel-Crew anno 2017 neue Wege. Wer die erste Entscheidungshürde meistert, der darf sich auf eine Model-Bootcamp-Kreuzfahrt durchs Mittelmeer freuen. Vorher sollte man sich aber von unangebrachtem Haarwuchs trennen.

Alle Mädchenzimmer von Kiel bis München strahlen dieser Tage wieder im Topmodel-Glanz. Der Grund: Heidi Klum ist wieder da! Und mit ihr die beiden fleischgewordenen Rock- und Pop-Garderobenständer Thomas Hayo und Michael Michalsky. Das Trio Infernale der hiesigen Laufsteg-Branche bittet abermals zum Beauty-Stelldichein. Und Deutschlands Teenie-Mädels stehen Schlange.

Dieses Jahr mit am Start: zwei Transgender-Girls, eine haarige Biene Maja, eine Larissa Marolt-Kopie und unzählige unerfahrene Häschen, die alle ein und dieselbe Hoffnung in sich tragen. Allerdings wissen wir: Es kann nur Eine Germany's Next Topmodel werden! Nur eine Kandidatin wird zum krönenden Abschluss des Formats auf dem Cover der deutschen "Cosmopolitan" posieren und im Anschluss ihre Brötchen unter den Schönsten der Schönen dieser Welt verdienen.

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Und da Zeit Geld ist, wird auch gleich bei den ersten Massen-Dates die Spreu vom Weizen getrennt. Model-Mama Heidi Klum ist bei der Erstauslese allerdings noch nicht am Start. Die Chef-Jurorin lässt erst einmal ihre beiden Männer ran. Und die haben während der offenen Castings in München und Köln bereits alle Hände voll zu tun.

"Eine Spur" zu natürlich

Aus hunderten Gesichtern und anhängenden Schlank-schlanker-am-schlankesten-Körpern sollen die 50 perfektesten Gesamtpakete rausgepickt werden. Da kommen selbst so erfahrene Business-Hasen wie Thomas Hayo und Michael Michalsky ins Schwitzen. Irgendwann sind die beiden Team-Säcke dann aber doch pickepacke voll, fest verschnürt und fertig für die Reise nach Kassel. Dort wartet bereits die Heidi mit 28 Flugtickets in den Händen.

Nur 28? Oh je… Schnell wird zumindest den hellsten Kerzen auf der diesjährigen GNTM-Torte klar, dass nicht jedes Mädel mit an Bord kommen kann. Die Folge: Innerhalb weniger Minuten breiten sich im Hangar 12 des Kasseler Flughafens akute Nervositätssymptome aus. Sicher, jeder weiß: Nicht nur Axel hat Haare. Auch bei vielen Frauen ist anno 2017 der natürliche Busch an gewissen Körperstellen wieder "in". Was Kandidatin Maja unter ihren Achseln hegt und pflegt, ist in den Augen von Thomas Hayo allerdings "eine Spur zu viel." Da hilft nur eine Spontan-Rasur, in der Hoffnung, dass die Büschel vor lauter Aufregung nicht im Sekundentakt nachwachsen.

Auch andere Kandidatinnen haben mit körperlichen "Überreaktionen" zu kämpfen. Fieberbläschen, Herpes und literweise Angstschweiß: Schön ist was anderes. Aber egal, the Show must go on! Und so stolpern die vermeintlichen Model-Rohdiamanten los.

Große Mädchen, dicke Tränen

Der Weg zum Juroren-Tresen hat es aber auch in sich. Er führt nämlich über ein laufendes Gepäckband. Wer es unbeschadet bis zu Heidi schafft, dem wird auch sogleich mitgeteilt, ob die Reise weitergeht oder nicht. Die, die es nicht schaffen, schalten erwartungsgemäß sofort in den Weltuntergangsmodus. Es schälen sich schluchzende Sätze wie "Ich hab es aber doch so sehr gewollt" oder "Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet" durch die heimischen TV-Lautsprecher. Große Mädchen vergießen dicke Tränen.

Andere stampfen wutentbrannt zurück in den Backstagebereich. Jahrelange Freundschaften werden in der Luft zerrissen. Und das nur, weil die bis vorhin noch beste Freundin eine Minute zuvor ein Ticket in die nächste Runde erhalten hat. Die Emotionen kochen über. Drama! Drama! Drama!

Es ertönen aber natürlich auch etliche quiekende Jubelschreie. Jumpsuit-Sabine beispielsweise hüpft wie ein mit Adrenalin gefüllter Flummi übers Gepäckband, als sie erfährt, dass sie ihre Reisetasche packen darf. Auch Achselhaar-Anja darf sich freuen. Für das Buschmädchen zückt Thomas Hayo seine Wildcard. Ebenfalls mit im Flieger Richtung Model-Olymp: die beiden Transgender-Hingucker Melina und Giuliana, Larissa Marolt-Klon Elisa, die selbstverliebte Carina und Manga-Mickey Mouse Anh. Am Ende sind es insgesamt 28 Mädels, die mit dem Topmodel-Flieger nach Marseille düsen dürfen. Von dort aus geht es per Kreuzfahrtschiff quer durchs Mittelmeer. Na dann: Leinen los und Schiff ahoi!

Quelle: n-tv.de