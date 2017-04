Unterhaltung

Eine Welt des "Wir": Nicole Kidmans Traumkörper mit 49

Ihr Mann guckt sie nach wie vor so verliebt an wie am ersten Tag - kein Wunder. Denn obwohl Nicole Kidman stramm auf die 50 zumarschiert, hat sie den Körper einer Kindfrau. Nicht nur Keith Urban fragt sich also: "Wie macht sie das?"

Nicole Kidman ist bekannt für ihre atemberaubenden Auftritte auf den roten Teppichen dieser Welt. Und der Hollywood-Star enttäuschte auch in Las Vegas nicht. Dort unterstützte sie ihren gleichaltrigen Ehemann Keith Urban bei den Academy Of Country Music Awards. Der Hollywood-Star erschien in einer glitzernden Robe von Alexander McQueen. Das enganliegende, langärmlige Kleid setzte die schlanke Figur von Kidman dabei gekonnt in Szene.

Die cremefarbene, hochgeschlossene Designer-Robe reichte bis auf den Boden und bestach durch ihr florales Muster mit silbernen Fäden. Ihre Haare hatte Kidman in einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Passend zum Muster ihres Kleides trug sie hängende Ohrringe mit grünem Stein. Keith Urban präsentierte sich auf dem roten Teppich klassisch im dunklen Anzug, weißem Hemd und einer schmalen schwarzen Krawatte.

Nicht ohne meinen Mann

Vielleicht ist das Geheimnis ihrer guten Figur und einem gesunden Körperbewusstsein einfach in ihrem Alltag verankert - ein Beispiel: "Ich wollte am Broadway eine Rolle spielen, die mir wirklich am Herzen lag", so Kidman im Magazin "Bunte". "Wir besprachen das in einem Familien-Meeting. Meine Töchter waren strikt dagegen. Ich hatte keine Chance."

Schließlich habe sie die Rolle schweren Herzens abgesagt. "Wenn du nach dem Grundsatz lebst‚ family first, musst du konsequent sein", findet die Oscar-Preisträgerin. "Family first" - vielleicht ist dies das simple Geheimnis ihrer perfekten Ausstrahlung und ihrer Top-Figur - einen Weg zum Glück gefunden zu haben.

Die Familie der gebürtigen Hawaiianerin besteht neben den beiden Töchtern mit Ehemann Keith Urban ja auch noch aus dem Adoptivkindern, die sie mit Tom Cruise in ihrer ersten Ehe zu sich nahm, die aber nicht mehr bei ihr wohnen.

Ihr jetziger Mann jedenfalls scheint eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben zu spielen: "Keith ist mein Fundament. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen", sagt Kidman über den Musiker, mit dem sie seit zehn Jahren verheiratet ist. "Weder er noch ich leben in einer Welt des "Ich", sondern in einer Welt des 'Wir'."

Quelle: n-tv.de