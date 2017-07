Unterhaltung

Textilarmer Urlaub: Nicole Scherzinger zeigt Mega-Body

Die Scherzinger zeigt gerne was sie hat. Und so kommen Fans auch auf ihre Kosten, wenn sich die Sängerin im Urlaub die Sonne auf den makelosen Körper scheinen lässt. Denn nur so entstehen ganz besonders heiße Schnappschüsse.

Kaum zu glauben, dass dieser durchtrainierte Body zu der 39-jährigen Sängerin Nicole Scherzinger gehört. Diese urlaubt anlässlich ihres Geburtstages derzeit auf der griechischen Insel Mykonos.

Auf Instagram teilte Scherzinger gleich eine ganze Reihe heißer Schnappschüsse. Und so posiert die gebürtige Hawaiianerin auf einem Bild in einem knappen, pinken Bikini-Oberteil, einem kurzen Spitzenröckchen, Strohhut und Sonnenbrille. Das war allerdings längst nicht alles: Besonders ins Auge fällt ihr extrem definierter Bauch.

Auf einem anderen Foto setzt die ehemalige Frontfrau der Pussycat Dolls auch gekonnt ihre Rückseite in Szene. Ziemlich gute Aussichten - über die sich allerdings kein Mann freuen kann. Scherzinger verbringt den Urlaub nämlich lieber mit zwei Freundinnen.

Quelle: n-tv.de