Unterhaltung

Echt unecht: Paris Hilton glänzt in Plastik-Look

Neues von Paris Hilton: Knapp bekleidet posiert sie für ein US-Magazin. Aber Natürlichkeit steht bei dem Fotoshooting offenbar nicht im Fokus. Stattdessen erinnert die Hotelerbin eher an eine Schaufensterpuppe.

Während sich andere Mannequins Natürlichkeit auf die Fahnen schreiben, macht Paris Hilton genau das Gegenteil. Die Hotelerbin ziert das aktuelle Cover des US-amerikanischen "Plastik Magazine" - und sieht dabei ziemlich künstlich aus.

Auf den Bildern wirkt die 36-Jährige wie eine Schaufenster-Puppe. Ihre Walle-Mähne ist blondiert, sie trägt eine dicke Schicht Make-up und ihr spärlich bekleideter Körper glänzt, als hätten Stylisten eine extra Schicht Glanz-Creme aufgetragen.

Mit überdimensionalen Perlenschmuck posiert sie in einer riesigen Muschel. Was wohl an Sandro Botticellis "Die Geburt der Venus" erinnern soll, sieht allerdings eher wie eine Arielle-Barbie aus.

Natürlich ist der Plastik-Look für das "Plastik Magazine" gewollt. Auf Instagram veröffentlichte das Magazin ein kurzes Video vom Fotoshooting mit Paris Hilton.

Quelle: n-tv.de