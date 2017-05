Unterhaltung

Mega-Deal für Jackos Tochter: Paris Jackson für Calvin Klein

Nachdem Unterwäsche-Hersteller Calvin Klein sich erst jüngst eine Kampagne geleistet hat, die für viel Aufmerksamkeit sorgte, hat er jetzt den nächsten Mega-Deal an Land gezogen: Keine Geringere als Michael Jacksons Tochter wird das neue Gesicht des Labels.

Paris Jackson, die 19-jährige Tochter des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (1958-2009), wird das neue Gesicht des US-Modelabels Calvin Klein. Das allein wäre schon ein großer Erfolg für jedes angehende Model. Darüber hinaus soll aber auch die Gage für die extravagante junge Frau gigantisch sein.

Laut "New York Post" ist von einer siebenstelligen Summe für ihre erste große Kampagne mit vielen Red-Carpet-Auftritten die Rede. Bei der Met Gala in New York debütierte sie Anfang der Woche ja bereits auf Einladung von Calvin Klein in einem eleganten Look auf dem roten Teppich: Das einfache schwarze Cut-out-Kleid war von Calvin Klein by Appointment.

Und auch sonst läuft es für Paris Jackson beruflich richtig gut: Das neue US-It-Girl hatte diese Woche ein Cover-Shooting für die "Vogue Australia". Außerdem wurde erst unlängst bekannt, dass sie für einen Film von Charlize Theron für die Amazon Studios gecastet worden ist - ihre Kollegen: Amanda Seyfried, Joel Edgerton und Thandie Newton.

In seiner letzten Kampagne für Underwear hatte der Modemacher Models im Alter von 18 bis 73 vor die Kamera geholt, unter ihnen so bekannte Gesichter wie Kirsten Dunst und Lauren Hutton. Hutton, deren Altersgruppe - Ü70 - einem ja nicht unbedingt primär ins Auge springt, wenn es um Unterwäschewerbung geht, trägt in einem Clip einen schlichten BH unter einem weit geschnittenen Hemd und blickt dabei nicht lasziv und lockend in die Kamera, sondern fröhlich lachend. In einem anderen Video spricht sie über einen Anmachspruch, der bei ihr einmal funktioniert hat. Die komplette Kampagne besteht aus einer Serie von Mini-Interviews, die auf dem YouTube-Chanel von Calvin Klein zu finden sind.

Die Frühjahrs-Kampagne 2017 präsentiert ebenfalls einen neuen Slogan, dessen Reminiszenz an die 80er-Jahre-Ära mit Brooke Shields unverkennbar ist: "Calvin Klein, or nothing at all." Die Fotos machte Regisseurin und Allround-Talent Sofia Coppola.

Nur zur Erinnerung: "You wanna know what comes between me and my Clavin's? Nothing," war der Spruch der jungen Brooke Shields, die mit unschuldigem Mädchengesicht kleine Lieder pfiff oder Bücher las und dann mit Lolita-Blick sagte: "Lesen ist für die Seele, was Calvin-Klein -Jeans für den Körper sind." Und man nahm es ihr ab ...

Sieht nach einem guten Start für die junge Paris Jackson aus, die es im Leben bisher nicht wirklich einfach hatte.

Quelle: n-tv.de