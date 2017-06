Unterhaltung

Todestag von Michael Jackson: Paris huldigt ihrem Vater

Acht Jahre sind seit dem Tod von Michael Jackson bereits vergangen. Seine mittlerweile 19-jährige Tochter Paris gedenkt ihm auf ihre Weise - mit einer emotionalen Nachricht und einem neuen Tattoo.

Immer wieder erinnert Paris Jackson in den sozialen Netzwerken an ihren verstorbenen Vater, den "King Of Pop". Auch zum achten Todestag von Michael Jackson, der am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Vergiftung mit Narkosemitteln gestorben war, veröffentlichte die 19-Jährige bei Instagram einen emotionalen Post.

"Mein Engel, mein König, mein Universum. Acht Jahre ohne dich fühlen sich an wie ein ganzes Leben", schrieb Paris Jackson dort in Gedenken an den Musiker. Dazu veröffentlichte sie eine Collage, die den Eindruck vermittelt, als würde sie im Hier und Jetzt an der Seite ihres Vaters sitzen.

Wenig zuvor hatte Paris Jackson bereits das Foto eines neuen Tattoos auf ihrem von ihr aus gesehen linken Fuß gepostet. Auf den Fußrücken ließ sie sich den Schriftzug "Applehead" ("Apfelkopf") stechen. Dazu schrieb sie: "Mit jedem Schritt hebst du meinen Fuß und führst mich vorwärts. Ich liebe dich." Das Wort "Applehead" soll Michael Jackson als Kosenamen unter anderem für seine Tochter verwendet haben.

50 Tätowierungen

Es ist bei weitem nicht das erste Tattoo der 19-Jährigen - insgesamt hat sie nach eigenen Aussagen rund 50. Und es ist auch nicht die erste Tätowierung, die an ihren Vater erinnert. Unter anderem trägt sie eine Abbildung Michael Jacksons, die sich an das Cover dessen "Dangerous"-Albums von 1991 anlehnt, auf dem Arm. Zu sehen sind die Augen des Sängers, dessen sonstiges Gesicht von einer Maske verdeckt wird.

Auch Paris Jacksons Bruder Prince ließ sich vor nicht allzu langer Zeit ein Abbild seines Vaters auf die Wade tätowieren. Es zeigt Michael Jackson in seiner "Smooth Criminal"-Pose mit Flügeln an den Armen. Ansonsten hält sich der 20-Jährige mit Äußerungen zu seinem Vater - im Gegensatz zu seiner Schwester - jedoch eher zurück.

Quelle: n-tv.de