Unterhaltung

Nach Nackig-Kuppelshow: Peer Kusmagk ist Vater geworden

Bei Moderator Peer Kusmagk und seiner Partnerin Janni Hönscheid scheint alles im Eiltempo zu laufen. Die beiden, die sich 2016 nackt bei einer Kuppelshow vor laufenden Kameras verlieben, sind nun Eltern. Das Kind muss per Not-Kaiserschnitt geholt werden.

RTL-Dschungelkönig Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die ehemalige Surf-Meisterin hat das erste Kind der beiden demnach bereits am vergangenen Mittwoch zur Welt gebracht. "Wir haben das alles noch gar nicht realisiert, weil am Ende alles so schnell ging", zitiert die "Bild am Sonntag" das Paar, das sich im Oktober 2016 bei der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" auf einer Südseeinsel kennengelernt hat. Bereits vier Monate später war die 26-Jährige schwanger.

Das Tempo, das die beiden in ihrer Beziehung vorlegen, scheint nun auch beim Nachwuchs angekommen zu sein, denn der sollte nach den Berechnungen der behandelnden Ärzte erst am kommenden Dienstag zu Welt kommen. Aus diesem Grund waren die beiden auch noch viel unterwegs, beispielsweise am Tag vor der Geburt mit einem Boot. Dann setzten am Dienstagabend die Wehen ein und beide fuhren nachts um drei Uhr ins Krankenhaus, verriet Kusmagk der "BamS".

Kurzes Drama bei der Geburt

Nach acht Stunden Wehen kommt es jedoch während der Presswehen zu Komplikationen. Das Kind steckt im Geburtskanal fest, weil die Nabelschnur zu kurz ist. Schnell wird entschieden, dass das Kind mit einem Not-Kaiserschnitt geholt werden muss. "Die Hebamme hatte schon sein Köpfchen gespürt, und plötzlich alles auf Stopp!", erzählt Kusmagk von den dramatischen Augenblicken und verrät gleichzeitig, dass er Vater eines Sohnes geworden ist.

Alles geht bei dem Eingriff gut und schon kurze Zeit nach der Geburt sind die frischgebackene Mutter und das Neugeborene wohlauf. Der Kleine, dessen Name noch nicht verraten wurde, hat stolze 3900 Gramm Geburtsgewicht. Er und seine Mutter können heute das Krankenhaus verlassen und sind damit rechtzeitig zum Beginn der RTL2-Reality-Serie: "Janni & Peer… und ein Baby", die während der Schwangerschaft gedreht wurde, zu Hause.

Quelle: n-tv.de