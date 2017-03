Unterhaltung

Drogen und Affäre: "Peggy Bundy" legt Geständnisse ab

Mit der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" wird Katey Sagal einst weltberühmt. Und auch heute noch ist "Peggy Bundy" ein gefragter Serienstar. Doch es gab auch finstere Zeiten in ihrem Leben, wie sie nun in ihrer Autobiografie enthüllt.

Als Al Bundys Frau Peggy kannte sie in "Eine schrecklich nette Familie" eigentlich nur eine Droge: Nikotin. Ständig war sie am Quarzen - ob auf der Couch, am Küchentisch oder beim Kochen. Obwohl … So wirklich gekocht hat sie ja nie.

Im wahren Leben jedoch hatte Peggy-Darstellerin Katey Sagal mit deutlich größeren Drogenproblemen zu kämpfen, wie sie nun in ihrer Autobiografie "Grace Notes: My Recollections" offen zugibt. Rund 15 Jahre lang sei sie von Diätpillen, Kokain und Alkohol abhängig gewesen, verrät die heute 63-Jährige.

Sowohl Sagals Vater als auch ihre Mutter arbeiteten erfolgreich als Regisseure in Los Angeles. Als Kind prominenter Eltern sei sie schon früh mit Suchtmitteln in Berührung gekommen, erklärt die Schauspielerin. So sei eine ihrer Freundinnen Lorna Luft, die Tochter von Judy Garland, gewesen. Sie und ihre aus "Der Zauberer von Oz" berühmte Mutter hätten in der Nachbarschaft gewohnt. "Lornas Mutter hatte jede Menge Pillen auf ihrem Nachttisch liegen und schlief bis nachmittags, genau wie meine Mom", schildert Sagal in ihrem Buch. Deshalb habe sie gedacht, es sei normal, dass alle Mütter Pillen nähmen.

Affäre mit Gene Simmons

Die Drogenbeichte ist dabei nicht die einzige pikante Enthüllung der Schauspielerin. So verrät Sagal in ihrer Autobiographie auch, eine langjährige Affäre mit Kiss-Bassist Gene Simmons gehabt zu haben. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte der Musiker mit der berühmt-berüchtigten langen Zunge sogar um ihre Hand anhalten sollen. Doch dazu ist es nie gekommen. Stattdessen ist sie heute - nach zwei gescheiterten Ehen mit anderen Musikern - mit Regisseur Karl Suttner verheiratet. Insgesamt hat Sagal drei Kinder.

Wenngleich viele bei ihr nach wie vor an Peggy Bundy denken, gelang Sagal auch nach dem Ende von "Eine schrecklich nette Familie" noch eine erfolgreiche Serienkarriere. Vor allem ihre Verkörperung der Motorradclub-Übermutter Gemma Teller Morrow in der Serie "Sons Of Anarchy" sticht dabei heraus.

Quelle: n-tv.de