Unterhaltung

Liebes-Outing bei der Gala: Phoenix und Mara halten Händchen

Die Sonne scheint, alles, was regnet, sind Preise, der Teppich ist rot und nicht bürograu - hach, das Leben kann so schön sein. Da ist es besonders schön, wenn man verliebt ist und es auch noch zeigen kann. So wie in Cannes.

Manchmal sind sogar große Filmgalas für eine waschechte Überraschung gut. Zum feierlichen Abschluss des Filmfests in Cannes am Sonntag etwa gab es nicht nur Preisverleihungen zu bestaunen, sondern auch ein echtes neues Hollywood-Pärchen. Über Rooney Mara und Joaquin Phoenix war schon länger getuschelt worden. Nun haben die beiden Stars ganz sachte ihre neue Liaison öffentlich gemacht.

Wie das "People"-Magazine berichtet, saßen die beiden nicht nur im Auditorium nebeneinander - was angesichts ihres gemeinsamen Cannes-Films "Mary Magdalene" noch gar nicht besonders auffällig gewesen wäre. Deutlicher fielen andere Anzeichen aus: So gab es nach der Ausrufung Phoenix' als Gewinner des Awards für den "Besten Schauspieler" eine süße Umarmung der beiden. Augenzeugen berichteten auch, der Schauspieler habe Mara zwischenzeitlich die Hand auf den Oberschenkel gelegt.

Jegliche Zweifel wurden dann zum Ende des Abends ausgeräumt. "Sie haben pausenlos miteinander geredet", erfuhr "People" von einem Informanten. Schließlich seien Phoenix und Mara zusammen in einem Auto davongefahren: "Er hat ihre Hand gehalten, als würde es ganz unbewusst passieren. Als wenn es einfach passt. Sie wirken wie ein völlig normales und relaxtes Pärchen."

Scheint also, als würde endlich zusammenkommen, was zusammengehört: Phoenix und Mara kennen sich bereits seit gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Her" im Jahr 2013.

Große Emotionen schienen in Cannes dieses Jahr durchaus angesagt zu sein: Sichtlich gerührt stand Diane Kruger auf der Bühne. Beim Filmfest in Südfrankreich gewann sie die Auszeichnung als beste Schauspielerin. Die 40-Jährige wurde für ihre überragende Leistung in Fatih Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts" ausgezeichnet. Und auch bei ihr wird gemunkelt: Hat sie was mit "ihrem" Regisseur? Die beiden sollen unglaublich vertraut miteinander agiert und viel miteinander gelacht haben. Wir behalten das mal im Auge.

Quelle: n-tv.de