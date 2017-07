Unterhaltung

"Bachelorette" sprengt die Hood: Piep, piep, piep, man hat sich nicht mehr lieb

Von Kai Butterweck

Buggy-Rasereien, Wildwasser-Abenteuer und Fettes vom Grill: Die Bachelorette präsentiert sich diese Woche von ihrer kantigen Seite. So richtig beeindrucken kann sie die Männer damit aber nicht. Die sind mittlerweile mehr mit sich selbst beschäftigt.

Was mache ich hier? Seit wie viel Wochen bin ich jetzt eigentlich schon im Fernsehen? Bin ich nicht ursprünglich Nichtraucher? Und wie lange renne ich noch einer Frau hinterher, die meine dufte Brotherhood nicht ernst nimmt? In der vierten "Bachelorette"-Woche geht es in der Männer-Villa mehr denn je um grundsätzliche Fragen. Die, die mit besonders vielen Fragezeichen unterwegs sind, heißen Basti und Johannes.

Erstgenannter hat es besonders schwer. Das einzige sexuell auf zwei Hochzeiten tanzende Power-Männchen in der Runde hat bei der Bachelorette noch keinerlei Spuren hinterlassen. Aber Basti nimmt’s vermeintlich locker. Statt sich schmollend in die Ecke zu stellen, mimt er lieber den dauergrinsenden FSK-18-Experten. Mit frivolen Aufklärungsseminaren zum Thema "Ficken-Bumsen-Blasen" bewirbt sich der Kreuzfahrtschiff-Animateur mit Nachdruck um einen Hängemattenplatz im nächsten Dschungelcamp. Die Frau? Völlig wurscht! Hautsache noch eine Woche im Fernsehen!

Sebastian hat auch nicht auf alles eine Antwort. Mittlerweile als Staffel-Suffnase abgestempelt pendelt der blonde Beau vom Bodensee mehr denn je zwischen dem Drang nach Zweisamkeit und der entfachten Liebe zur "Brotherhood".

"Sind dir deine Kumpels hier wichtiger?"

Jessica ist ihm bei der Suche nach der ultimativen Erkenntnis keine sonderlich große Hilfe. Ihr geht die klüngelnde Männer-WG-Bruderschaft schon seit Wochen auf die Nerven. Sie stellt Johannes zur Rede: "Bist du wegen mir hier? Oder sind dir deine Kumpels hier wichtiger?"

Johannes wiegelt natürlich ab. Und überhaupt: Warum werde er eigentlich dauernd missverstanden? Johannes zuckt ratlos mit den Schultern. Zwei Minuten später wird er auch noch als kettenrauchende Flunker-Wundertüte hingestellt. Hallo? "Eigentlich bin ich ursprünglich Nichtraucher", hält er dagegen. Großartig. Endlich herrscht Klarheit. Jetzt kann sich Johannes wieder seinen neuen Kumpels widmen. Aber auch innerhalb der Bruderschaft brodelt es mittlerweile gewaltig. Und Johannes steht dabei ganz oben auf der Abschussliste.

Michi, Domenico, Andre: Die halbe Truppe ist im Anti-Johannes-Modus. Während man beim gemeinsamen Gruppen-Date mit der Bachelorette noch händchenhaltend den "Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb"-Chor anstimmt, gehen kurz darauf bereits die ersten Buddy-Lichter aus. Dem feurigen Domenico stößt die Johannes-is-simply-the-best-Tour besonders auf. "Der versucht sich immer als etwas Besseres dazustellen", faucht der Italiener.

Niklas hat die Faxen dicke

Michi und Andre gehen ebenfalls auf Abstand. Auch Niklas hat so langsam die Faxen dicke. Während der Nacht der Rosen nimmt er sich Johannes zur Seite und spricht Klartext: "Deine klugscheißerische Art geht hier allen auf den Sack!" Peng! Der hat gesessen. Oder doch nicht? Johannes jedenfalls nimmt’s gelassen: "Nur über interessante Leute wird geredet." So kann man es natürlich auch sehen.

Die Woche, in der die Bachelorette mit Action-Abenteuern, Massage-Dates und chilligen Barbecue-Stunden um die Ecke kommt, bringt die verbliebenen zehn Kandidaten ganz schön aus der Spur. Stress macht sich breit. Andre hat die Nase voll vom "rumgammeln." David würde die Bachelorette am liebsten sofort in den Koffer zwängen und dem "ganzen Scheiß hier" Lebewohl sagen. Und Niklas? Der hofft inständig, dass er sich in Jessica nicht getäuscht hat.

Nur der gute Basti hüpft jede Nacht mit guter Laune ins Bettchen. Selbst als er und das unscheinbare Wannabe-Model Michi keine Rose für die nächste Runde erhalten, gehen die Mundwinkel nach oben: "Top Ten! Ist doch der Hammer! Damit hätte ich nie gerechnet", freut sich Basti. Next TV-Stop: Australien? In sieben Monaten sind wir schlauer. Wir drücken aber schon mal ganz fest die Daumen.

