Unterhaltung

"Let's Dance", Gehörnter!: Pietro Lombardi wird zum Tanzbär

2016 endete nicht gut für ihn. Als öffentlich wurde, dass seine Ehefrau Sarah einen anderen Lover hat, wurde Pietro Lombardi wütend. Heute bedankt er sich musikalisch für die Lektion in Sachen Liebe - und landet einen begehrten TV-Deal.

Sieht ganz so aus, als gebe es bei der neuen Staffel von "Let's Dance" ein besonderes Schmankerl für Liebhaber der deutschen Fernsehlandschaft. Pietro Lombardi soll sich unter die Kandidaten mischen. Der entsprechende Vertrag werde demnächst unterschrieben, berichtet die Zeitung "Bild", die in diesen Dingen für gewöhnlich immer gut informiert ist.

Kommentieren wollte der ausstrahlende Sender RTL das Gerücht bislang nicht. "Wir werden Nr. 14 auf dem diesjährigen Tanzparkett zu gegebener Zeit bekannt geben", heißt es. Ein Dementi klingt anders.

Ab 17. März läuft die Tanzshow wieder: Dann will RTL zehn Staffeln "Let's Dance" "mit Glamour, Glanz und Taktgefühl auf dem Parkett" feiern - mit altbewährter Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi und den bekannten Moderatoren Daniel Hartwich und Sylvie Meis.

Pietro Lombardi würde sich in illustrer Gesellschaft befinden, sollte er der noch fehlende Kandidat der Jubiläumsstaffel sein. Bislang dabei sind Schlagersängerin Vanessa Mai, Moderator Jörg Draeger, Volkmusik-Star Maxi Arland, Schauspielerin Cheyenne Pahde, Komiker Faisal Kawusi, die beiden Sänger Gil Ofarim und Bastiaan Ragas, die Models Ann-Kathrin Brömmel und Angelina Kirsch, It-Girl Chiara Ohoven, Paralympics-Sieger Heinrich Popow, Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma und Profiboxerin Susi Kentikian.

Klarheit in der Kennenlernshow?

Zur Einstimmung auf die neue Staffel zeigt RTL bereits am 24. Februar "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow". Zu diesem Anlass treffen Promis und Tanzprofis live aufeinander und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Spätestens dann dürfte auch klar sein, ob Pietro Lombardi dabei ist.

Seine Ex Sarah hat Pietro Lombardi die Tanzerfahrung schon voraus: Sie belegte im Juni 2016 den zweiten Platz in der Show. Den Auftritt des Vaters ihres Sohnes Alessio wird sie wohl eher mit gemischten Gefühlen verfolgen. Gerade erst veröffentlichte Pietro Lombardi einen neuen Song, der nach Abrechnung klingt. "Wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Und dafür möcht' ich mich bedanken. Ich wünsch' dir alles Gute auf dem Weg. Trotzdem würde ich nie wieder deine Hand halten", singt Lombardi den Refrain in einem Facebook-Video zu seinem Track mit Rapper MC Bilal.

Die neue Staffel von "Let's Dance" startet am 17 März um 20.15 Uhr bei RTL.

Quelle: n-tv.de