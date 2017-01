Unterhaltung

Solange "er Alessio gut behandelt": Pietro gibt dem Neuen seinen Segen

Am Wochenende tauchen neue Fotos von Sarah Lombardi und ihrer Affäre Michal T. auf - die beiden turteln im Disneyland Paris. Darauf angesprochen gibt sich der betrogene Pietro gnädig. Er will für den Nebenbuhler sogar seinen Platz im Familiendomizil räumen.

Ja, was denn nun? Nach der Trennung im Hause Lombardi herrschte wochenlang Rätselraten um den Beziehungsstatus von Sarah Lombardi und ihrem neuen, alten Lover Michal T.: Während die 24-Jährige öffentlich beteuerte, sie sei mit niemandem zusammen, beschwor der derart Verleugnete auf Facebook weiter die innige Liebe zwischen den beiden. Nun tauchen neue Bilder auf, die zumindest an der Version von Lombardi weitere Zweifel aufkommen lassen. Sie zeigen die Sängerin und Michal T. im Disneyland Paris - in enger Umarmung posieren sie für ein Erinnerungs-Selfie. Schon zuvor hatten sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Den heimeligen Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in Maastricht hatte Lombardi jedoch als harmloses Treffen mit jemandem, den sie "gern hat", abgetan.

Dass auch der Besuch in Paris nicht viel mehr als der Beweis einer zwanglosen Bekanntschaft ist, glaubt selbst ihr künftiger Ex-Mann, "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Pietro Lombardi, nicht mehr. "Ich denke, dass sie zu­sam­men sind", sagte der 24-Jährige der "Bild"-Zeitung am Rande einer Benefiz-Veranstaltung. "Ich fahre ja auch nicht mit einer frem­den Frau nach Paris." An Angeboten mangele es dem Neu-Single allerdings auch nicht, wie er freimütig ausplauderte. "Mir schreiben viele Frau­en, aber ich bin nicht auf der Suche", so der Sänger. "Dun­kel­haa­rig soll­te sie sein. Ich steh nicht so auf blonde Frauen - aber wer weiß."

Ohnehin ist das einstige Castingshow-Vorzeigepärchen von einem Rosenkrieg à la Brangelina weit entfernt. Über das Sorgerecht für Söhnchen Alessio herrscht Einigkeit. "Drei Tage ist er bei ihr, drei Tage bei mir", erklärte Pietro Lombardi - ohne allerdings auf die Regelung für Tag sieben in der Woche näher einzugehen. "Ich hatte mein gan­zes Leben in Sa­rahs Hände ge­legt", so der Single-Vater. "Jetzt muss ich das alles al­lei­ne in den Griff krie­gen und bei [Alessio] alles rich­tig ma­chen. Köln wird sein Lebens­mit­tel­punkt blei­ben." Dass Michal T. zu einer Konkurrenz für ihn werden könnte, glaubt der 24-Jährige nicht. "Ales­sio weiß genau, wo er hin­ge­hört, wer sein Papa ist", erklärte Lombardi.

Ganz viel guter Willen

Selbst gegen einen möglichen Einzug des neuen Freundes ins einstige gemeinsame Kölner Einfamilienhaus hat Lombardi nichts einzuwenden - zumindest, solange "er Alessio gut behandelt". Der große Trennungsschmerz scheint allem Anschein nach überstanden zu sein. Nun gilt es offenbar, dem jeweils anderen recht viel guten Willen zu demonstrieren. Auch Sarah Lombardi rührt auf ihrem Facebook-Profil wieder ordentlich die Werbetrommel für den DSDS-Liebling und seine aktuelle Benefiz-Single "Mein Herz". "Finde deine Aktion wirklich super!", schrieb sie ihrem Ex - begleitet von einem veritablen Shitstorm - vor einigen Tagen. "Ich hab den Song auch schon gekauft!!"

Zu ihrem neuerlichen Ausflug mit Michal T. nach Paris hat sich die 24-Jährige bisher nicht öffentlich geäußert. Ihre laut Medienberichten gut sichtbare Hand auf seinem Allerwertesten sollte womöglich jeden weiteren Kommentar überflüssig machen. Die Lombardis hatten sich im Oktober 2016 getrennt, nachdem intime Fotos von Sarah Lombardi und ihrem Ex-Freund aufgetaucht waren. Zuletzt hatte die Sängerin Gerüchte dementiert, wonach sie ein zweites Kind von Michal T. erwartet.

Quelle: n-tv.de