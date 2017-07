Unterhaltung

"Diese Fake-Beziehung nervt!": Pietro hat Sarahs neue Liebe satt

Klar, wenn die Ex mit einem Neuen kuschelt, kann man schon mal wütend werden. Pietro Lombardi geht aber noch ein bisschen weiter. Er behauptet: Die Beziehung zwischen Sarah und ihrem Freund Michal ist nur Show.

Und es wird weitergezankt. Bei Pietro und Sarah Lombardi will einfach kein Frieden eintreten. Jüngst witzelte Pietro, der neue Freund seiner Noch-Ehefrau habe Angst vor ihm gehabt, nun setzt der Sänger gleich noch einen drauf: "Ihre Liebe ist ein Fake!", behauptete der 25-Jährige im Interview mit der Zeitschrift "Closer".

"Die beiden sind nicht wirklich zusammen", wird Pietro zitiert. Sarah könne nur einfach nicht alleine sein. "Sie braucht immer irgendwen um sich herum." Harte Worte, vor allem wenn man bedenkt, dass das zerstrittene Ex-Paar ja einen kleinen Sohn großzieht.

Aus Pietro scheint noch immer auch Verletzung zu sprechen. "Diese Fake-Beziehung nervt mich einfach", sagt er. "Das ist keine Beziehung, was die beiden führen. Das ist für mich Kindergarten." Große Zukunftschancen sieht er für Sarah und Michal nicht.

"Ich bin immer für sie da"

So richtig scheint sich Pietro allerdings nicht zwischen Angriff und beschwichtigenden Worten entscheiden zu können. Im Interview beharrt er nämlich trotz der heftigen Anschuldigungen darauf, dass die Lage zwischen ihm und Sarah überhaupt nicht so angespannt ist, wie es nach außen wirken mag. "Wir verstehen uns und kümmern uns gemeinsam um Alessio", heißt es etwa. "Ich bin immer für sie da. Mehr, als man so in der Öffentlichkeit weiß."

So ist es denn also vielleicht an Sarah, die Wogen zu glätten. Die 24-Jährige äußerte sich gegenüber "Closer" verständnisvoll: "Ich kann schon verstehen, dass Pietro unsere Beziehung so nicht akzeptieren kann, das muss er auch nicht." Nur solle Pietro darüber künftig doch bitte künftig in der Öffentlichkeit schweigen.

Quelle: n-tv.de