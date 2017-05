Unterhaltung

Werden wohl keine Freunde: Pietro lästert über Sarahs Neuen

soe

Okay, das hätte man sich denken können, dass die beiden nicht wirklich die besten Buddies werden. Aber klüger wäre es, sich jetzt vornehm zurückzuhalten, denn wir alle wollen doch nur das eine: Dass es Alessio gut geht!

Es war die große Liebe, mit Heirat und Kind und für immer und so weiter - aber es hat ja nicht sollen sein, wie wir alle wissen. Es kam ein anderer dazwischen, der Sarah glücklicher machen konnte als der Pietro, Michal sein Name. Etwas älter, bärtiger und nun nicht mehr bloß die Affäre der Sarah Lombardi, sondern der neue Mann an ihrer Seite. Vor Kurzem hatte sie unmissverständlich klar gestellt, dass es was Ernstes ist zwischen den beiden: "Tu das, was du selbst willst, nicht, was andere wollen. Hab euch lieb", schrieb die 24-jährige Musikerin unter das Selfie, das sie auf ihrer eigenen App hochgeladen hatte. Dort strahlen die beiden wie zwei Honigkuchenpferde um die Wette - ein Anblick, den die Fans bei ihrer Sarah schon seit längerem vermisst hatten.

Doch Pietro, der gehörnte Ex, ebenfalls 24 Jahre jung, kann das nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Dabei sollte er doch daran denken, dass Michal nun so eine Art Stiefpapa für seinen Alessio-Schatz sein wird - und mit dem sollte man es sich nicht verscherzen! Aber es ist nun mal so gelaufen: Pietro sitzt beim Tätowierer seines Vertrauens und trällert ein Lied nach dem anderen. Per Facebook-Video ist er während der Session mit seinen Fans in Kontakt. Als einer ihn neckt, der Neue hätte ihn wegen Beleidigung verklagt, kann Pietro nicht mehr an sich halten und sagt, dass der Michal wohl "was für seine Rentenkasse" machen müsse. Nur Spaß, logo, aber gesagt ist gesagt!

Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie frostig die Begegnung der Lombardis bei der nächsten Kindsübergabe aussieht und hoffen, dass nicht Brangelina'sche Verhältnisse bei den Eltern von Alessio einkehren werden.

Pietro, der vor Kurzem eine schöne Wohnung gefunden zu haben scheint, wirkt auf jeden Fall nicht mehr wie der betrogene Ehemann, sondern wie ein junger Typ, der wieder Lust aufs Leben hat. Und das sind doch die besten Voraussetzungen für eine happy Patchwork-Konstruktion.

Quelle: n-tv.de