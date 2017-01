Unterhaltung

"Okay, das ist das Ende": Pietro packt bei Stern TV aus

Wochenlang kommen Pietro und Sarah Lombardi mit ihrer Ehekrise nicht mehr aus den Schlagzeilen. "Ich konnte 'Sarah und Pietro' nicht mehr hören", bekennt der Sänger nun bei Stern TV - und plaudert dann doch wieder über seine gescheiterte Beziehung.

Lange Zeit wollten Pietro und Sarah Lombardi zu ihrem Liebes-Aus am liebsten gar nichts sagen. Umso mehr stürzten sich Medien und Fans auf jedes Fitzelchen an Information, das sie über den Beziehungsstatus des einstigen "Deutschland sucht den Superstar"-Traumpaares kriegen konnten. Wirklich reinen Tisch machten die beiden 24-Jährigen erst Wochen nach dem Auftauchen der ersten Fremdgehgerüchte in der RTL-2-Doku "Die ganze Wahrheit". Mittlerweile sind noch ein paar weitere Wochen ins Land gezogen. Und insbesondere Pietro Lombardi ist schwer bemüht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und den Blick nach vorne zu richten.

Im Interview mit Stern TV hat er nun das erste Mal über die Skandalfotos gesprochen, die im vergangenen Herbst das Ende der Beziehung zwischen den beiden DSDS-Stars einläuteten. "Ich hätte alles darauf verwettet, dass diese Bilder nicht echt sind", sagte der 24-Jährige. "Als ich wusste, dass die echt sind, wusste ich schon genau, okay, das ist das Ende. Und ich wusste auch, dass ich nie wieder glücklich werde mit dieser Frau. Deshalb war es richtig, mich von Sarah zu trennen." Die Bilder zeigten die Sängerin mit ihrem Ex-Freund Michal T. im Bett. Nach der Veröffentlichung hatte Sarah die Affäre gestanden - und sie als Fehler bezeichnet. "Ich schäme mich dafür, was passiert ist", schrieb sie auf Facebook.

Mittlerweile ist klar, dass die 24-Jährige nach wie vor mit Michal T. in Kontakt steht. Jüngste Bilder zeigten die beiden bei einem gemeinsamen Besuch im Disneyland in Paris - ein klares Bekenntnis zu dem neuen Mann an ihrer Seite hat Sarah bisher aber nicht abgegeben. In die Rolle des Gehörnten will sich Pietro jedoch nicht länger drängen lassen. "Ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch", so der Sänger. "Und es gibt so große Probleme auf der Welt. Dagegen sind unsere so klein. Und sich darum jetzt ein Leben lang einen Kopf zu machen? Man sollte sich um die wichtigen Dinge im Leben kümmern." Tatsächlich versucht der Vater eines anderthalbjährigen Sohnes derzeit, mit einem neuen Projekt an frühere Erfolge anzuknüpfen.

"Sarah hat zweite Chance verdient"

Mit dem Song "Mein Herz", den er nach eigenen Angaben für Sohn Alessio geschrieben hat, will Lombardi nun Geld für herzkranke Kinder sammeln. "Ich habe dazu natürlich eine ganz persönliche Bindung, da bei uns der Start mit unserem Kleinen auch nicht so einfach war", erklärt er im Interview. Alessio kam mit einem Herzfehler zur Welt, musste kurz nach der Geburt operiert werden. "Das war natürlich sehr schlimm für uns", erinnert sich der Vater. "Man wartet immer auf diesen einen ersten Schrei. Und das hat er nicht getan. Das war erstmal ein Schock für uns - als Mama und Papa dazustehen und nicht helfen zu können, sondern einfach den Ärzten vertrauen zu müssen."

Heute ist Alessio gesund. Ihm zuliebe will Lombardi auf eine Schlammschlacht mit seiner Ex verzichten. "Für mich ist das Wichtigste, dass Alessio eine gute Mama hat. Und das hat er", sagt der 24-Jährige. Aktuell ist er auf Wohnungssuche. Das Sorgerecht für Alessio teilen sich die beiden. Dass Pietro seinem Sohn irgendwann erklären muss, wie es zur Trennung kam, beschäftigt ihn schon jetzt. Immerhin wurde Sarah in den sozialen Netzwerken monatelang mit Hasskommentaren überschüttet. "Im Internet bleibt so etwas stehen", beklagt Lombardi. "Und es ist nicht schön, wenn ein Kind liest, wie seine Mama beleidigt wird." Sein Appell an die Fans: "Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, egal auf welche Art und Weise. Auch Sarah. Jeder Mensch macht Fehler. So."

Pietro will einen Schlussstrich ziehen

Nach den turbulenten vergangenen Wochen will Pietro endgültig einen Schlussstrich ziehen - und hofft, dass das öffentliche Trennungsspektakel nun vorbei ist. "Mir ging's dann auch langsam auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin", erinnert er sich an die Schlagzeilen über die Ehekrise. "Ich konnte 'Sarah und Pietro' nicht mehr hören. Das ging mir richtig auf den Keks."

Der 24-Jährige ist sich zwar im Klaren darüber, dass das Paar mit dem bewussten Ausleben privater Angelegenheiten die Medienmaschinerie selbst befeuert hat. "Aber wir wollten nicht nur nehmen, sondern auch was geben. Und die Fans sind alles für uns gewesen. Also haben wir unsere Fans an unserem Leben teilhaben lassen", erklärt er. "Aber so wie man die schönen Sachen erzählt, sollte man auch das Ende erzählen. Und das waren wir schuldig. Das haben wir getan. Jetzt ist's zu Ende und jeder geht seine Wege."

Quelle: n-tv.de