Unterhaltung

"Sarah, du bist eine tolle Mama": Pietro postet Versöhnliches bei Facebook

Zum Muttertag gibt es charmante Worte von Pietro Lombardi an alle Mütter dieser Welt. Besonders bedenkt er seine eigene Mama - und für viele überraschend auch die seines Sohnes Alessio.

Pietro Lombardi hat Sarah Lombardi zum Muttertag ein überraschendes Kompliment gemacht. Bei Facebook schrieb der Casting-Star: "An alle Mamas dieser Welt: ihr seid was ganz Besonderes. Heute ist euer Tag. Mama, I love u." Und in Klammern ergänzte er: "Auch an dich, Sarah: Alles Gute, du bist eine tolle Mama !!!!!!"

Sarah Lombardi, die von ihrem Noch-Ehemann getrennt lebt, antwortete prompt auf den Facebook-Post. Sie kommentierte ihn mit "Danke, Pietro."

Lombardis Eintrag wurde auch von vielen Facebook-Nutzern goutiert. In Dutzenden Beiträgen bescheinigen sie ihm Respekt und einen guten Charakter. Sarah Lombardis Antwort dagegen quittierten viele Nutzer mit harschen Worten.

Sarah Lombardi wird von vielen für das Ende der Beziehung mit dem ehemaligen Teilnehmer der RTL-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" verantwortlich gemacht. Die Verbindung ging im Streit in die Brüche. Das Ehepaar hat einen Sohn. Die Betreuung des fast zweijährigen Alessio übernehmen die beiden gemeinsam.

Quelle: n-tv.de