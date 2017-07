Unterhaltung

"Er hat richtig Angst gehabt!": Pietro trifft auf Sarahs Neuen

Den neuen Freund der Ex trifft man nicht unbedingt gerne. Für Pietro Lombardi soll das angeblich aber gar kein Problem gewesen sein. Er macht Witze über den Mann, mit dem ihn seine Frau betrogen hat.

Früher oder später musste es ja passieren: das erste Treffen zwischen Pietro Lombardi und dem Freund seiner Noch-Ehefrau Sarah Lombardi. Und Michal T. scheint nicht den besten Eindruck bei dem Sänger hinterlassen zu haben.

In einem Facebook-Video verriet der 24-jährige Lombardi, wie die erste Begegnung zwischen den beiden ablief, und beantwortete damit bereitwillig die neugierigen Fragen der Fans.

"Ja, ich habe ihn wirklich gesehen. Da habe ich Alessio zurückgebracht und da stand er einfach neben dem Auto und hat richtig Angst gehabt, glaube ich. Sarah hat Alessio vom Auto geholt", erinnert sich Pietro. "Ich glaube, er hat ein bisschen Paranoia geschoben. Er hat mich auch gar nicht angeschaut, er hatte seine Tupperdose in der Hand und hat auf den Boden geguckt, mehr nicht."

Gleiches Foto, anderer Kopf

Große Gedanken scheint er sich um Sarahs neuen Freund nicht zu machen. "Solange er lieb ist, auch zu meinem Kleinen ... Ich kann daran nichts ändern, deswegen alles easy", so sein Fazit.

In Sarahs Familie scheint sich Michal T. dagegen mittlerweile so richtig eingelebt zu haben. Erst vor kurzem postete Sarahs Mutter ein Familienbild, das ihre Tochter eng umschlungen mit Michal inmitten ihrer Verwandten zeigt. Mittlerweile ist das Bild allerdings gelöscht - wie so oft hatte es böse Kommentare von den Fans gehagelt.

Auch zu diesem Bild meldete sich Pietro zu Wort. "Ich kann mich noch erinnern, genau die gleiche Situation. Ich glaub', ihr Opa wurde 79 und da war genau die gleiche Perspektive, bloß da war halt mein Kopf dabei", so Pietro. "Aber wie gesagt, mir ist es eigentlich egal." Dass die Medien das Bild als "neuen Lombardi-Post" bezeichnen, stößt ihm jedoch sauer auf. "Auf diesem Bild war nur ein echter Lombardi und das ist Alessio."

Quelle: n-tv.de