Unterhaltung

"Hallo Jen" - "Hallo Brad": Pitt und Aniston simsen

Sensationell! Brad Pitt und Jennifer Aniston sollen sich wieder was zu sagen haben. Nachdem Jen nun endlich glücklich ist und Brad im Tal der Tränen zu versinken droht, haben die Ex-Eheleute wieder Kontakt aufgenommen. Was wohl der Mann von Jen dazu sagt?

Sie waren ein Traumpaar: Brad Pitt und Jennifer Aniston. Bis Angelina Jolie auftauchte. Und der süßen Jen den Mann ausspannte. Doch nun sind Brad und Angelina ebenfalls Geschichte - und einem Wiederaufleben der alten Gefühle steht nichts im Wege. Oder? Na ja, das wäre etwas übereilt, denn bisher heißt es ja einfach nur, dass die beiden Ex-Eheleute wieder Kontakt haben.

Ein guter Bekannter von Brad Pitt bestätigte gegenüber der "New York Post", dass die beiden sich seit einiger Zeit wieder SMS schreiben: "Sie sind in Kontakt. Mehr als ein freundliches Hin und Her ist das aber bisher nicht." Der Grund für die Kontaktaufnahme seitens Brad Pitt war einfach: Jennifer Aniston feierte am 11. Februar Geburtstag. Was liegt da nicht näher, als einfach mal zu gratulieren?

Und außerdem: Jennifers Ehemann, Justin Theroux, mit dem sie seit 2015 verheiratet ist, soll kein bisschen eifersüchtig sein. Laut "US Weekly" ist Justin "vollkommen okay damit". Seine Frau wolle ihren Ex einfach ein bisschen trösten und unterstützen in der schweren Zeit, in der er um seine Kinder kämpft.

Denn da geht so richtig die Post ab: In die Öffentlichkeit geratene Dokumente sollen angeblich Einblick gewähren, wie dramatisch sich Brad Pitt und Angelina Jolie im Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder verhalten. Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Material um geleakte Blätter, die in sperriger Gerichtssprache aufzeigen, dass Jolie ihren Noch-Ehemann beschuldigt, ihren Charakter "öffentlich in Zweifel zu ziehen". Außerdem geht aus den Blättern hervor, Pitt habe laut Jolie "Angst", dass die "Öffentlichkeit die Wahrheit" erfahre. Deshalb würde er jetzt alle Schuld für die "Folgen seiner eigenen Taten" auf Jolie schieben.

Sieht also ganz so aus, als würde Pitt eine wirklich gute Freundin, die ihn tatsächlich kennt, an seiner Seite gebrauchen können.

Quelle: n-tv.de