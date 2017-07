Unterhaltung

"Irrationale Obsession": Polizei fasst Stalker von Kate Beckinsale

Gestalkt zu werden, ist der Albtraum vieler Menschen. Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale braucht sich mit diesem Thema künftig hoffentlich nicht mehr zu beschäftigen. Ihr Stalker wird nach einer Morddrohung gefasst.

Auf einer Comic-Con-Filmmesse in Florida hat die Polizei einen 45-jährigen Mann festgenommen, der monatelang die britische Schauspielerin Kate Beckinsale verfolgt haben soll. Der Mann habe eine "irrationale Obsession" mit dem Opfer und sei durch das ganze Land gereist, um es zu belästigen, teilten die Behörden in Tampa Bay mit. Der 45-Jährige habe der Schauspielerin öfter aufgelauert, sie einmal am Rücken berührt und gedroht, sie zu erstechen.

Dem Portal "TMZ" zufolge wurde der Mann festgenommen, kurz bevor Beckinsale bei einer Frage- und Antwort-Runde auftreten sollte. Anschließend sei er sofort ins Hillsborough-County-Gefängnis gebracht worden, heißt es in dem Bericht. Beckinsales Teilnahme an der Podiumsdiskussion habe sich daraufhin verzögert, weil sie noch einen Bericht bei der Polizei abgegeben habe.

Der Stalker soll Beckinsale seit mehr als einem Jahr verfolgt und belästigt haben. Bei einem Auftritt der Schauspielerin 2016 in Salt Lake City soll er sie berührt und gedroht haben, sie umzubringen. Im gleichen jahr soll er ihr bei einem Auftritt in Houston aufgelauert haben, wo er schon einmal festgenommen wurde.

Quelle: n-tv.de