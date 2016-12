Unterhaltung

Quotengaranten verlängern: Prahl und Liefers bleiben beim "Tatort"

In einem Fernsehzeitalter ohne echte "Straßenfeger" ist das Münsteraner Ermittlerduo Thiel und Boerne die quotengarantierende Ausnahme. Das weiß auch der WDR und macht den "Tatort"-Kommissaren Prahl und Liefers ein verlockendes Angebot.

Die "Tatort"-Könige Axel Prahl und Jan Josef Liefers bleiben dem WDR auch weiterhin erhalten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die beiden Schauspieler, die als Ermittlerduo Kommissar Thiel und Gerichtsmediziner Prof. Boerne Traumquoten erreichen, haben demnach ihre Verträge bis 2020 verlängert.

Die Verhandlungen waren früheren Berichten zufolge vor allem von den Gagenforderungen der beiden Darsteller bestimmt. Allerdings hatten sie nicht, wie es zunächst hieß, 250.000 Euro pro "Tatort"-Folge verlangt. Die Höhe der Summe hatte Spekulationen genährt, das Münster-Team könnte aussteigen. Aber mehr als bisher erwarteten Prahl und Liefers schon.

Der Zeitung zufolge ist es nun eine sechsstellige Summe für jeden Krimi geworden. Bisher hätten beide jeweils unter 100.000 Euro pro Folge erhalten. Prahl und Liefers stellen gemeinsam mit ihren Co-Stars Christine Urspruch, Claus Dieter Clausnitzer, Friederike Kempter und Mechthild Großmann regelmäßig Zuschauerrekorde auf.

Die nächsten Dreharbeiten finden allerdings erst im Sommer 2017 statt. Liefers berichtete in einem Interview mit der Zeitschrift "TV Digital", er befinde sich gerade in einer längeren "Tatort"-Pause. "Wahrscheinlich erst im Juni 2017" werde wieder eine neue Folge gedreht, sagte der 52-Jährige. Der neue Fall werde wohl "in die Welt der bildenden Künste" führen. Liefers hat sich bislang aber noch nicht ernsthaft mit dem nächsten Münster-"Tatort" auseinandergesetzt: "Welchen Fall Boerne konkret löst, dazu muss ich erst mal in Ruhe das Drehbuch lesen."

Quelle: n-tv.de