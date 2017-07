Unterhaltung

Camilla plaudert Geheimnis aus: Prinz Charles hat ein verborgenes Talent

Ein Prinz muss ja so einiges können. Und da er stets in der Öffentlichkeit steht, bleibt meistens nicht verborgen, welche Dinge er besonders gut kann und welche eher weniger. Doch Prinz Charles hat eine Begabung, die bislang unbekannt war.

Er führt zwar ein äußerst öffentliches Leben, aber das wussten wohl nicht mal seine engsten Fans. Prinz Charles hat ein verborgenes Talent. Wie seine Frau, Herzogin Camilla jetzt verriet, ist der 68-jährige Thronfolger ein "brillanter Imitator".

Wie gut er den Dreh raus hat, andere Stimmen nachzuahmen, beweist er offenbar regelmäßig vor Camillas Enkelkindern. Zusammen mit ihrem ersten Mann Andrew Parker Bowles hat Camilla zwei Kinder, die bereits selbst Nachwuchs haben.

Wenn die Enkel das royale Paar in Birkhall, ihrem Landsitz in Schottland, besuchen, "liest Charles ihnen 'Harry Potter' vor", bevor sie ins Bett gehen, erzählte Camilla der "Mail Online". Und er soll dabei für jede Figur eine andere Stimme nutzen, so die 70-Jährige.

"Es ist wirklich süß. Er kann extrem gut mit Kindern umgehen. Sie lieben es." Und das Beste daran für die Herzogin: Die Kinder zappeln im Bett nicht herum, sondern "sitzen ganz verzaubert da", wenn Charles vorliest. Vielleicht dürfen sich auch bald Prinz George und Prinzessin Charlotte auf ein paar "Harry Potter"-Einlagen ihres Opas freuen.

Quelle: n-tv.de