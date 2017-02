Unterhaltung

Tara Palmer-Tomkinson ist tot: Prinz Charles trauert um Patenkind

In den 90er Jahren ist sie kein Kind von Traurigkeit: Sie feiert ausgelassen, konsumiert Drogen. Später geht sieht offen mit ihrer einstigen Drogensucht um. Nun stirbt It-Girl Tara Palmer-Tomkinson im Alter von nur 45 Jahren.

Traurige Nachrichten für Prinz Charles: Der britische Thronfolger muss überraschend den Tod seines Patenkindes verkraften. Im Alter von nur 45 Jahren ist Tara Palmer-Tomkinson tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden worden. Das It-Girl war die Tochter des Skirennläufers Sir Charles Palmer. Der 77-Jährige ist ein enger Freund Prinz Charles'.

Die Polizei erklärte, die Todesursache sei zunächst unbekannt, Palmer-Tomkinsons Tod werde jedoch nicht als verdächtig eingestuft. Bei der Prominenten war vor einem Jahr ein Gehirntumor festgestellt worden. Im November hatte Palmer-Tomkinson noch verkündet, die Behandlungen hätten gut angeschlagen.

In den 90er Jahren und Anfang des Jahrtausends machte Palmer-Tomkinsons mit ihrem wilden Party-Leben, auffälliger Kleidung und ihrer Kokain-Sucht regelmäßig Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren schrieb sie in Zeitungskolumnen offen über ihre Drogensucht und Gesundheitsprobleme.

Charles und seine Gattin Camilla ließen in ihrem Statement mitteilen: "Wir sind zutiefst betrübt und unsere Gedanken sind sehr bei ihrer Familie."

Quelle: n-tv.de