Scheidungspapiere unterm Hammer: Priscilla bekam die Harley von Elvis

Die Trennung vom King of Rock'n'roll wurde Priscilla Presley mit mehr als nur Geld versüßt. Die Scheidungsdokumente werden jetzt versteigert – und verraten, was die damals 27-Jährige alles aus der Ehe mitnahm.

Als teures Andenken finden die Scheidungspapiere des wohl größten Rock'n'Roll-Stars aller Zeiten bald ihren Weg in die Vitrine eines Elvis-Fans. Das britische Auktionshaus Andrew Aldridge & Son versteigert die Dokumente der Trennung von Elvis und Priscilla Presley, wie Fox News berichtet. Die vergilbten Dokumente, die auf den 15. August 1972 ausgestellt sind, werden von Auktionator Andrew Aldridge als "fabelhaftes Stück der Showgeschäft-Geschichte" bezeichnet.

Für eingefleischte Elvis-Anhänger besonders spannend: "Jede der zwölf Seiten enthält faszinierende Details und gibt dem Leser einen Einblick in die Details zwischen beiden Parteien, die nur juristische Dokumente geben können", teilte Aldridge dem TV-Sender per E-Mail mit. Schwierige Umstände und unglückliche Differenzen zwischen Elvis und Priscilla Presley führten am 23. Februar 1972 zur Trennung des Paares nach fünf Jahren Ehe.

Geld allein macht nicht glücklich

Als Teil der Vereinbarung vermachte Elvis laut den Dokumenten seiner Ex-Frau 100.000 US-Dollar. Darüber hinaus bekam Priscilla aber auch den berühmten Mercedes-Benz 280 SEL Baujahr 1971, Elvis' 1969er Cadillac Eldorado und seine Harley Davidson Baujahr 1971. Außerdem sei vereinbart worden, dass Priscilla die Hälfte der Einkünfte von den drei Mietshäusern in Kalifornien bekommt.

Der showhistorische Wert der Unterlagen zeigt sich auch in den Verewigungen des King of Rock'n'roll und seiner Ex-Frau. "Das Dokument ist von Elvis unterschrieben (zweimal mit seinem vollen Namen Elvis Aaron Presley und einmal mit seinen Initialen EAP und viermal von Priscilla (dreimal mit ihrem Namen Priscilla Ann Presley und einmal mit ihren Initialen PAP)", so Aldridge. Außerdem hätten jeweils die Anwälte des Paares unterzeichnet.

Es wird geschätzt, dass die Scheidungspapiere in etwa zwischen 26.000 und 33.000 Dollar bei der Auktion einbringen. Bereits früher im Jahr wurde Elvis erster Musik-Vertrag versteigert. Er wechselte für knapp 49.000 Dollar den Besitzer.

Quelle: n-tv.de