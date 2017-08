Unterhaltung

Mehr Touristen mit "Despacito": Puerto Rico versucht's "ganz langsam"

Der Sommerhit des Jahres stammt aus Puerto Rico. "Despacito" ist seit Wochen aus den Charts dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Das weckt Begehrlichkeiten - auch in der Politik.

Menschen auf der ganzen Welt tanzen schon zu den Rhythmen von "Despacito" - jetzt sollen auch Urlauber mit dem Song verführt werden. Das US-Außengebiet Puerto Rico will mit dem Welthit - übersetzt "Ganz langsam" - für den Tourismus auf der Karibikinsel werben.

Der Reggaeton-Song der Puerto Ricaner Daddy Yankee und Luis Fonsi soll in Werbekampagnen genutzt werden, wie Gouverneur Ricardo Rosselló Nevares ankündigte. Der Sänger Fonsi werde zudem Werbebotschafter von Puerto Rico. "Despacito bietet uns die Möglichkeit, uns als vielfältiges, sicheres und aufregendes Reiseziel für Touristen zu präsentieren", sagte der Regierungschef.

"Ich werde im kommenden Jahr dafür arbeiten, unsere wundervolle Insel bekannt zu machen. Botschafter des Landes zu sein, in dem ich geboren wurde, erfüllt mich mit Stolz", sagte Fonsi.

Sein Lied "Despacito" ist auf der ganzen Welt bekannt. Mit über drei Milliarden Aufrufen ist das Video zu dem Song der meistgesehene Clip auf der Plattform Youtube. Das Lied stand in vielen lateinamerikanischen Ländern an der Spitze der Charts, ist aber auch in nicht-spanischsprachigen Ländern wie den USA äußerst populär. In Deutschland steht es seit mehreren Wochen auf Platz eins.

Quelle: n-tv.de