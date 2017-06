Unterhaltung

Van der Vaart Junior ist da: Rafa zeigt sein Baby

Okay, wir brauchen langsam ein Wörterbuch, wenn wir die Namen der Van der Vaarts alle richtig schreiben wollen, aber sei's drum: Das Baby ist da, und alle könnten glücklicher nicht sein. Vor allem, weil es endlich ein Foto der süßen Familie gibt.

Am 24. Juni hat Jesslynn, die Tochter von Rafael van der Vaart und seiner Lebensgefährtin Estavana Polman, das Licht der Welt erblickt. Nun haben die stolzen Eltern, nur drei Tage später, die ersten Bilder ihres gemeinsamen Glücks veröffentlicht. Auf Twitter teilte der Fußballprofi einen Schnappschuss, auf dem Estavana das Neugeborene im Arm hält und um Rafaels elfjährigen Sohn Damian aus dessen Ehe mit Sylvie Meis, einen Arm geschlungen hat. Während Jesslynn dick eingepackt schläft, blicken Damian und Estavana glücklich in die Kamera. die beiden scheinen sich von Beginn an bestens zu verstehen.

Die junge Mama hat auf ihrem Instagram-Account ebenfalls ein Foto ihres ersten Kindes gepostet. Darauf ist die Kleine schlafend neben Damian zu sehen. Sein Blick verrät, dass auch er mächtig stolz darauf ist, nun endlich ein kleines Schwesterchen zu haben, auf das er aufpassen kann. "Unsere Prinzessin", schrieb die glückliche Mama dazu. "Wir sind sooo verliebt und so stolz."

Ende März 2016 gaben van der Vaart und die niederländische Handballspielerin Polman ihre Beziehung öffentlich bekannt. Kurz nach Weihnachten verkündete das Paar dann in den sozialen Medien, die frohe Botschaft, dass gemeinsamer Nachwuchs auf dem Weg ist.

Happy in Denmark

Nun warteten alle ganz gespannt auf Reaktionen von den Ex-Frauen und -Freundinnen - Sylvie Meis, mit der Van der Vaart zehn Jahre verheiratet war, ließ da nicht lange auf sich warten. Sie twitterte noch in der Freitagnacht: "Willkommen Jesslynn! Gratulation an Estevana und Rafael! Wünsche Euch alles Glück der Welt. In Liebe, Sylvie und Familie, so die 39-Jährige. Und schrieb prompt den Namen ihrer Nachfolgerin falsch. Wie gesagt - Wörterbuch.

Ob sich Sabia Boulahrouz auch noch äußert? Mit ihr war Rafael nach Sylvie zusammen; der Beziehung war jedoch kein großes Glück und keine lange Dauer beschieden: Sabia hatte eine Fehlgeburt und die Beziehung ging noch während der Schwangerschaft auseinander.

Estavana Polman spielt für das dänische Handball-Team Esbjerg, Van der Vaart ist beim Fußballverein FC Midtylland gelandet - Idylle in Dänemark.

Quelle: n-tv.de