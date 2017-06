Unterhaltung

Nachwuchs im Hause van der Vaart: Rafael und Estavana begrüßen Tochter

Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart und die dänische Handballerin Estavana Polman sind Eltern. Seit einem Jahr ist das Sportlerpaar offiziell liiert, nun krönt eine kleine Tochter ihre Liebe. Auch der Name des Sprösslings ist bereits bekannt.

Fußballer Rafael van der Vaart und seine Freundin Estavana Polman sind Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Auch den Namen des Familienzuwachses verkündete das Paar bereits: Die Kleine heißt Jesslynn. "Ich habe mir schon immer ein kleines Mädchen gewünscht. Jetzt sind wird zu viert und rundum glücklich", schwärmt der frischgebackene Vater gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Erst seit rund einem Jahr ist die Beziehung des Ex-HSV-Kickers und der Handballerin vom Team Esbjerg offiziell bekannt. Für sie zog der 34-Jährige sogar nach Dänemark und unterschrieb einen Vertrag beim FC Midtylland. Der Fußballer gab die Schwangerschaft Ende 2016 via Facebook, Instagram und Twitter bekannt. Van der Vaart schrieb damals: "Ich bin super glücklich, stolz und sehr dankbar, dass Estavana, Damián und ich heute verkünden können, dass Estavana schwanger ist." Für die 24-Jährige ist es das erste Kind, der Mittelfeld-Star hat aus der Ehe mit Moderatorin Sylvie Meis bereits einen Sohn, den elfjährigen Damián.

Meis ließ es sich nicht nehmen und gratulierte dem Sportlerpaar via Twitter zum Nachwuchs. "Herzlich Willkommen, Jesslynn! Gratulation an Estavana und Rafael! Wünsche euch alles Glück der Welt. In Liebe, Sylvie und Familie", beglückwünschte die "Let's Dance"-Moderatorin ihren Ex-Mann.

Quelle: n-tv.de