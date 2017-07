Unterhaltung

"Die ist zu sexy": Ratajkowski beklagt Busen-Diskriminierung

Ein Musikvideo verschafft ihr ordentlich Aufmerksamkeit: Oben ohne tanzt Emily Ratajkowski dort im Hintergrund - und auch sonst präsentiert sich das Model gern freizügig. Nun klagt sie nun über Sexismus. Das habe sie schon Jobs gekostet.

Scrollt man durch Emily Ratajkowski Instagram-Profil, bleibt ein Eindruck zurück: sie zeigt ihre Körper häufig leicht bekleidet und scheint gern den Po in die Kamera zu strecken. Dass die 26-Jährige damit mehr zu verbinden scheint als bloßen Körperkult, erklärte der Kommentar zu einem Foto. Auf dem ist sie mit Kim Kardashian Oben ohne und erhobenem Stinkefinger zu sehen: "Wir sind mehr als unsere Körper, aber das heisst nicht, dass wir uns für sie oder unsere Sexualität schämen müssen." Das Foto mit feministischer Notiz wurde knapp eine halbe Millionen Mal gelikt.

Volle Lippen, große Augen, allgemein Maße, die ziemlich exakt zeitgenössischen Idealen entsprechen. Doch auch an einem Körper wie ihrem geht Diskriminierung nicht vorbei, wie sie in der australischen Ausgabe des Magazins "Harper's Bazaar" beklagt.

Wegen ihres großen Busens würden ihr häufig Model-Jobs verwehrt, "das fand ich total sexistisch. Was ist denn falsch daran, weibliche Kurven zu haben? Egal ob klein oder groß, Busen sind doch fantastisch und feminin und müssen gefeiert werden“, kommentiert das Model, die schon öfter den Satz "Oh, die ist zu sexy" gehört haben will.

Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt soll ihr diese Diskriminierung begegnen: "Frauen attackieren ständig andere Frauen. Wie oft muss ich mir von einer anderen Frau anhören 'Sie macht das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen.' Wir haben den Sexismus so verinnerlicht, dass wir uns gegenseitig niedermachen", erklärt die selbsterklärte Feministin.

Ihren ersten großen Auftritt hatte Ratajkowski im Video zu Robin Thickes "Blurred Lines". Dort tanzte sie nur mit einem Slip bekleidet um den Sänger

Quelle: n-tv.de