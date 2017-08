Unterhaltung

Sexy Ex!: Rihanna weckt alte Dämonen

Er hat sie verprügelt, sie hat ihn verlassen. Rihanna scheint das Drama mit Chris Brown mittlerweile überwunden zu haben. Unter einem heißen Instagram-Post meldet sich nun allerdings ausgerechnet der Ex zu Wort.

Viele Federn, knallige Farben und jede Menge nackte Haut. Rihanna hat sich mal wieder selbst übertroffen. Für das Crop-Over-Fest in ihrer Heimat Barbados, das dem Karneval in Rio ähnelt, schmiss sich die Sängerin in ein sexy Paradiesvogel-Kostüm. Damit wurde die 29-Jährige selbst auf der bunten Veranstaltung zum Hingucker.

Rihannas Outfit - wenn man es so nennen kann - bestand aus ultra knappen Dessous. Die einzelnen Teile waren komplett mit Strasssteinen besetzt, die in Pink und Gold schimmerten. Außerdem trug sie extravagante Schulteraufsätze, Armreifen und Beinschmuck im selben Bling-Bling-Stil. Doch das war noch nicht alles. Unübersehbar wurde Rihanna vor allem mit ihrem ausladenden Federschmuck, der in Neonfarben leuchtete und perfekt zu ihren neuen türkisfarbenen Haaren passte.

Auf ihrem Instagram-Account postete Rihanna ein Foto von ihrem spektakulären Look. Außerdem postete sie noch ein Selfie, dass ihr Gesicht mit großen Strasssteinen besetzt zeigt.

"Ich war dieses Mädchen"

In den Kommentaren unter den Bildern überschlagen sich die Fans vor Begeisterung. Unter ihnen ist auch einer, von dem man an dieser Stelle vielleicht eher keine Bemerkung erwartet hätte: der Rapper Chris Brown. Er hinterließ das Emoji mit den geweiteten Augen, das zum Beispiel verwendet wird, um ein besonders hübsches Foto zu wertschätzen.

Rihanna und Brown waren von 2007 bis 2009 ein Paar. Die Beziehung endete, als Brown Rihanna gegenüber gewalttätig wurde. Er wurde wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. 2013 bestätigten die beiden eine erneute Liaison. Auch die endete. In einem Interview mit der Zeitschrift "Vanity Fair" erklärte Rihanna später: "Ich war dieses Mädchen, das dachte: Vielleicht kann ich das ertragen. Vielleicht bin ich fast wie ein Schutzengel für die Person, kann da sein, wenn die Person nicht stark genug ist."

