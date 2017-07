Unterhaltung

Rache mit Nacktfotos: Rob Kardashian flippt aus

Der Kardashian-Clan macht mal wieder Schlagzeilen mit nackten Tatsachen - der negativen Sorte. Rob Kardashian, der Bruder von Kim, übt nach der Trennung von Model Blac Chyna unschöne Rache an der Ex. Das könnte für ihn drastische Folgen haben.

Während es um Kim Kardashian in letzter Zeit erstaunlich ruhig geworden ist, fliegen nun bei ihrem Bruder Rob und dessen Ex-Freundin Blac Chyna die Fetzen. Der 30-Jährige flippte in den sozialen Netzwerken regelrecht aus. So postete er zunächst bei Instagram und später auch bei Twitter wütende Nachrichten, in denen er seine Ex beschuldigte, ihn betrogen zu haben.

Zum Beweis veröffentlichte Kardashian einen kurzen Clip, in dem zu sehen ist, wie Blac Chyna einen anderen Mann küsst. Das Video habe ihm seine Verflossene geschickt, nachdem er ihr gerade erst sündhaft teuren Schmuck gekauft habe, behauptet der Reality-TV-Darsteller. Ihm zufolge wurde es im einstmals gemeinsamen Bett des Ex-Paares aufgenommen.

Instagram löscht Account

Doch damit nicht genug: Auch Drogenvorwürfe erhob Kardashian gegen seine frühere Freundin. Und: Er postete diverse Nacktbilder Blac Chynas und explizite Aufnahmen ihrer Geschlechtsteile. Es folgte eine lange Auflistung an Dingen, die er angeblich nach wie vor für seine Ex finanziert. Und er beschuldigte den Mann, der in dem Video zu sehen sein soll, der Erpressung. Dieser habe ihn kontaktiert und erklärt, dass er eine Affäre mit Blac Chyna habe, aber für ihren ausschweifenden Lebensstil nicht aufkommen könne. Kardashian solle dies deshalb tun - ansonsten werde er dessen Ex bloßstellen.

Instagram und Twitter reagierten schnell und löschten die pikanten Fotos alsbald. Instagram zog sogar komplett die Reißleine und deaktivierte gleich den ganzen Account Kardashians.

Blac Chyna wiederum wollte die Vorhaltungen ihres ehemaligen Partners nicht unkommentiert lassen und erhob ihrerseits schwere Anschuldigungen. In einem Snapchat-Post behauptete sie, Kardashian habe sie geschlagen. Wenig später war auch diese Nachricht allerdings wieder gelöscht.

Bis zu sechs Monate Knast

Der Anwalt des Models denkt offenbar bereits über juristische Schritte gegen Kardashian nach. Er prüfe alle rechtlichen Mittel, erklärte er gegenüber dem "People"-Magazin. Einer von der Zeitschrift zitierten Expertin zufolge droht Kardashian wegen der veröffentlichten Fotos eine Strafanzeige. Die Behauptung, dass jemand untreu gewesen sei, gebe niemandem das Recht, auf diese Art Rache zu nehmen. Wenn er wirklich angeklagt werde, drohten ihm bis zu sechs Monate Gefängnis und eine Geldstrafe.

Kardashian und Blac Chyna, die bürgerlich Angela Renée White heißt, hatten ihre Beziehung im Januar 2016 öffentlich gemacht. Blac Chyna hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Sohn mit Rapper Tyga, dem Ex von Rob Kardashians Halbschwester Kylie Jenner. Im April 2016 verlobten sich Rob Kardashian und Blac Chyna, im November kam die gemeinsame Tochter Dream zur Welt. Im Februar 2017 wurde die Trennung des Paares publik.

Quelle: n-tv.de